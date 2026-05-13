Mientras se resuelve de fondo la solicitud de escisión del senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, el congresista presentó una objeción de conciencia a la colectividad para no hacerle campaña a Iván Cepeda, tras la decisión del partido de apoyar esa candidatura.

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“Me permito manifestar formalmente mi objeción de conciencia frente a la decisión adoptada por el partido de brindar respaldo político a la candidatura presidencial del Senador Iván Cepeda Castro y su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué”, aseguró.

Según dijo, esa posición la toma porque resulta incompatible con sus posiciones políticas y éticas y con la línea de trabajo que ha tenido mientras ha sido servidor público.

Hernández expuso sus diferencias con Cepeda y Quilcué. Foto: Alejandro Acosta

“He mantenido profundas diferencias políticas con el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, así como con su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué en asuntos que para mí son innegociables”, mencionó.

Esos puntos con los que no está de acuerdo son la falta de contundencia que dice que le ha faltado Cepeda y Quilcué para condenar el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales, pues considera que se trata de un crimen de guerra y la vulneración de los derechos de los menores.

“En un país donde miles de menores han sido arrancados de sus familias para ser instrumentalizados como combatientes, esa ambigüedad es inaceptable. Quien aspire a la Presidencia de Colombia tiene la obligación moral y política de levantar su voz sin vacilaciones. Sobre los derechos de la niñez no hay negociación posible”, dijo.

Otro punto por el que no apoyaría a Cepeda y a Quilcué es porque él fue quien citó a un debate de control político a miembros del Gobierno y al candidato cuando Cepeda hacía parte de los diálogos con el ELN.

Tampoco respaldaría a Cepeda porque considera que se ha utilizado la paz total “para justificar la impunidad de organizaciones criminales y grupos armados ilegales”.

Hernández criticó el “ausentismo legislativo” de Cepeda y dijo que eso contrasta con las responsabilidades que considera que se deben tener en ese cargo.

En el caso de Quilcué, el senador afirmó que no está de acuerdo con los contratos del Gobierno que ha recibido el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), el cual ella representa.

Hernández estaría pensando en apoyar a Paloma Valencia o a Abelardo de la Espriella. Foto: SEMANA

“El silencio de la senadora frente a los atropellos y abusos cometidos por algunos liderazgos indígenas que han sido objeto de denuncia y debate en el escenario nacional. Gobernar exige pronunciarse con claridad cuando los derechos de los ciudadanos y el orden institucional están en juego, independientemente de la procedencia del agresor”, agregó Hernández.

El senador se encuentra a la espera de una decisión de fondo sobre el proceso de escisión que ya le fue avalado por la Alianza Verde para crear su propia colectividad y apoyar a determinado candidato más allá de Cepeda, el tema es que los tiempos parecen ajustados para tomar una decisión antes de la primera vuelta, por lo que terminaría respaldando en una eventual segunda vuelta al aspirante que le compita a Iván Cepeda.