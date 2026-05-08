Jota Pe Hernández reveló supuesto plan de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, para acabar con su vida y la de su familia

El senador Jonathan Pulido Hernández denunció ante la Fiscalía General de la Nación un presunto plan criminal para asesinarlo, en el que, según la declaración oficial entregada por el congresista, estarían involucradas disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá y estructuras delincuenciales de Cúcuta y Antioquia.

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La denuncia, conocida este 8 de mayo, quedó consignada en un documento oficial de siete páginas en el que el senador relató que recibió información directa de un fiscal sobre un supuesto atentado en preparación contra él y su familia.

De acuerdo con el relato entregado a las autoridades, el plan criminal sería ejecutado por alias Andrei, alias John Mechas y alias Richard, quienes presuntamente subcontratarían a dos organizaciones identificadas como Los Turcos, de Cúcuta, y Los Kamikazes, de Antioquia.

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Alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Uno de los puntos más delicados de la denuncia señala que, según información suministrada por un testigo a la Fiscalía, desde hace aproximadamente 15 días se estarían realizando seguimientos al senador y a su núcleo familiar. Además, el congresista aseguró que los responsables ya tendrían identificadas las rutas y vehículos en los que se moviliza.

La denuncia también menciona que existiría un supuesto presupuesto de un millón de dólares para ejecutar el atentado.

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La denuncia también menciona que existiría un supuesto presupuesto de un millón de dólares para ejecutar el atentado. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En su declaración, Jota Pe Hernández aseguró que las amenazas tendrían relación directa con su actividad política y con las posiciones que ha asumido desde el Congreso.

“He hecho una oposición férrea al Gobierno”, manifestó el senador ante la Fiscalía, donde también señaló que las estructuras ilegales tendrían una “molestia puntual” por su oposición a proyectos del Ejecutivo y por el control político que, según afirmó, ha ejercido sobre el senador Iván Cepeda.

El congresista indicó además que, tras conocer la alerta, decidió reforzar las medidas de seguridad de su esposa e hija en Bogotá, y pidió que las autoridades actúen de manera urgente frente a las amenazas denunciadas.

Jota Pe Hernández pidió que las autoridades actúen de manera urgente frente a las amenazas denunciadas. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Soy víctima de un plan criminal de alto riesgo, cuyo propósito explícito es atentar contra mi vida y la de mi familia”, señaló el congresista en la carta enviada a distintas entidades nacionales e internacionales.

La comunicación también indica que la denuncia fue remitida a varias entidades del Estado, entre ellas la Policía Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección y la Presidencia de la República.

El senador informó que el documento fue enviado a embajadas de países como Estados Unidos, Israel, Chile y Argentina. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

Asimismo, el senador informó que el documento fue enviado a embajadas de países como Estados Unidos, Israel, Chile y Argentina, además de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.