Jota Pe Hernández sobre su salida de la Alianza Verde: “He hablado con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”

El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, logró que el partido le aprobara una solicitud de escisión a la colectividad, lo que se traduce en que tiene la posibilidad de crear un nuevo partido a través de ese proceso que comenzará ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En entrevista con SEMANA, Hernández se refirió a su salida de la colectividad y a lo que viene para él en materia política. De entrada, descartó que vaya a apoyar a Iván Cepeda en las elecciones y confirmó que ha conversado con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella para definir a quién respaldaría, pero por ahora no ha tomado una decisión.

“Al que pase a esa segunda vuelta para enfrentar a Iván Cepeda, con toda seguridad va a tener el apoyo de Jota Pe Hernández. Yo he hablado con los dos, con Paloma Valencia y con Abelardo de la Espriella, y a los dos les he dicho que sea quien sea que pase a la segunda vuelta, que me use todo lo que pueda para hacer campaña en esa segunda vuelta si está entre mis posibilidades legales”, aseguró el senador.

Jota Pe Hernández aclaró que continuará siendo senador. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Y agregó que cualquiera de los dos le ganaría a Cepeda en la segunda vuelta. “Estoy consciente de que cualquiera de ellos dos derrotaría a Iván Cepeda en esta segunda vuelta”, mencionó.

Hernández aclaró que continuará en el Senado y que este proceso es una discusión interna dentro de la Alianza Verde, por lo que mantendrá su curul en el Senado durante los próximos cuatro años, pero ahora con su propio partido político.

La Alianza Verde buscará acuerdos con la campaña de Iván Cepeda y Aída Quilcué para respaldarlos

“Sigo siendo senador, el tercer senador más votado del país por segunda vez, el más votado de la coalición por segunda vez, y sigo siendo senador hasta el 2030. Pero si Dios y el CNE lo permiten, estaré desde otra casa, desde otro partido político”, señaló Hernández, quien agradeció a la colectividad y reconoció que salió de la mejor manera.

Una de las decisiones por las que se habría aprobado esta escisión es porque el partido estaría buscando nuevamente esa identidad más cercana al centro que se habría perdido en los últimos años.

Hernández dice que ha conversado con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

“Yo soy el que tengo que hacerme a un lado porque mis principios y mis banderas son muy contrarias a las de la Alianza Verde. Es un partido de muchas tendencias”, agregó el senador.

La Alianza Verde anunció en las últimas horas que decidió explorar apoyos con la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué, una determinación que generó molestia en algunos de sus integrantes.

Hernández rechazó los hechos de corrupción que se han dado al interior de la colectividad y dijo que tiene el mismo rasero con todos los partidos. “Carlos Ramón González debería estar en Colombia respondiendo ante la justicia, defendiéndose, y la justicia, en este caso la Fiscalía, con sus pruebas, acusándole, como están en estos momentos respondiendo Iván Name y Sandra Ortiz”, dijo el senador.