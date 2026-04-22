“Qué tristeza, una nación tan bella como Colombia, tener un Gobierno como el de Gustavo Petro”

Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), puso contra las cuerdas al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Este martes 21 de abril, Rodríguez, quien fuera la ‘mano derecha’ del presidente Petro, habló en exclusiva para SEMANA sobre el delirio de poder, la corrupción, los chismes, entre otras cosas que, según ella, tienen permeado el Gobierno del que ella aún hace parte.

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En medio de sus denuncias, Rodríguez no ocultó el miedo que siente por estar revelando tantas cosas irregulares que muchos saben que ocurren al interior del Gobierno Petro y nadie dice nada.

Entre los salpicados por Rodríguez, que serían más de 20, están Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y Juliana Guerrero, mujer que actualmente enfrenta un lío judicial que la podría llevar a la cárcel.

Sobre esta última, Rodríguez resaltó que maneja los hilos del poder en varias entidades del Estado, entre estas, el Dapre. También prefirió no ahondar sobre la cercanía que Guerrero tiene con el mismo presidente Petro.

Angie Rodríguez en entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA, este martes 21 de abril. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

En medio de ese escándalo que sacude al Gobierno Petro a pocos días de las elecciones presidenciales, el senador Jota Pe Hernández, del Partido Alianza Verde, habló en El Debate de SEMANA.

El congresista dijo que el Gobierno Petro es “circo”, tal como lo dejó en evidencia una de sus funcionarias.

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“Qué circo, qué tristeza. Qué tristeza, con una nación tan bella como Colombia, tener un Gobierno tan payaso como el de Gustavo Petro. Qué circo tener que ver cómo sus propios funcionarios salen a hablar de las porquerías que hace Gustavo Petro, como por ejemplo entregarle el poder a una persona que no tiene ningún cargo [Juliana Guerrero] y que hoy vemos todo lo que está sucediendo. De verdad, una decepción”, dijo Hernández en El Debate.

El congresista también manifestó que, en algún momento, las personas a las que Rodríguez señala tendrán que pagar ante la justicia.

“Si Olmedo no hubiese hablado, hoy sería ministro, sencillamente por la información que hoy tiene. La información que tenía Olmedo era impresionante y Olmedo empezó a hablar. Angie Rodríguez tiene una información que no le dice; yo les estoy entregando lo mínimo de lo que yo sé. ‘Yo sé mucho, yo solo necesito que me protejan y contaré’, dice Angie Rodríguez. Por esa razón a esa le entregan ese cargo [gerente del Fondo Adaptación]”, resaltó el senador.

Por otra parte, Hernández recordó en El Debate la cercanía que tenía Rodríguez con el presidente Petro y cómo esta defendía el proyecto político de él.

“[Angie Rodríguez] era el asta en todas las presentaciones de Gustavo Petro. La persona que le sostenía la bandera de ‘guerra a muerte’. Esa tarima en la que se paró el presidente Petro días antes de que nos mataran a Miguel Uribe, tuvo la presencia de Angie Rodríguez levantando la bandera que amenazó con lo que después finalmente ocurrió”, destacó Hernández.