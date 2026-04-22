La candidata presidencial Paloma Valencia se pronunció sobre las denuncias hechas por Angie Rodríguez en entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA, sobre delicados hechos que estarían ocurriendo dentro del Gobierno y la Casa de Nariño y sobre los que el presidente Gustavo Petro tendría conocimiento.

“Pedimos protección para Angie Rodríguez que está haciendo unas denuncias muy graves que las autoridades tienen que tomar muy en serio. ¿Qué le va a decir este Gobierno y su presunto sucesor Iván Cepeda a la ciudadanía de La Mojana? Que siguen robándole la plata de las soluciones de un territorio que vive de inundación en inundación", dijo la candidata de la Gran Consulta por Colombia.

Valencia se refirió a las denuncias relacionadas a Juliana Guerrero hechas por Rodríguez, pues según la directora del Fondo Adaptación, Guerrero tendría superpoderes dentro del Gobierno y manejaría a su antojo distintas entidades.

“Una persona con un título falso sigue desde Presidencia presionando a los funcionarios y hay una red criminal de casi 20 personas robándose los recursos públicos con las tragedias que viven los colombianos. Es un Gobierno irresponsable y corrupto”, cuestionó la candidata.

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En la entrevista de Rodríguez con SEMANA, la funcionaria detalló la guerra interna que le han hecho Guerrero y otros funcionarios, entre los que mencionó al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y al jefe de despacho presidencial, Raúl Moreno.

“Hay un juego por el poder y el dinero. Eso los tiene enceguecidos. Muchos piensan que este Gobierno no va a continuar y, por eso, miran cómo exprimirlo. Un ejemplo de ello es Juliana Guerrero", indicó la funcionaria.

Rodríguez salpicó a Juliana Guerrero y dijo que tendría un gran poder dentro de la Casa de Nariño. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Asimismo, dijo que Guerrero sería quien “maneja los hilos del poder en varias entidades”, lo que calificó de “gravísimo”. “El chisme, la calumnia y la mentira es política de gobierno ejercida por algunos funcionarios, y otros, como Juliana Guerrero, que no tienen ningún cargo”, dijo la funcionaria del propio Gobierno.

Además, mencionó que la joven quiso “tomarse el Ministerio de la Igualdad” y fue allí cuando empezó a tener “tentáculos” en el fondo del Ministerio. “Hay unas denuncias adelantadas que conocen las autoridades”, señaló la gerente del Fondo Adaptación.

Rodríguez también dijo que fue ella quien le alertó al presidente Gustavo Petro desde un inicio que los títulos de Guerrero eran falsos, sin embargo, nunca se tomó una decisión de fondo, incluso, después de que la representante Jennifer Pedraza la denunciara.