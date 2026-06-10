El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió al nuevo mensaje que difundió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldando su aspiración a la Casa de Nariño.
“Juntos, debemos cuidar la democracia. He denunciado a los ‘compravotos’ y a la ‘narcopolítica’ ante la Secretaría de Estado; unidos detendremos a los aprendices de dictadores”, expresó el candidato.
Trump envió un mensaje a De la Espriella a través de su red social, Truth Social, en la que le felicitó por su triunfo en la primera vuelta, destacó las cualidades del candidato y aseguró estar dispuesto a trabajar con él si llega a la Casa de Nariño. Se trata de la segunda publicación que dedica al abogado colombiano tras su triunfo en la primera vuelta.
“Gracias por su apoyo irrestricto. Con el respaldo de los Estados Unidos y una alianza sólida y estratégica entre nuestras naciones, retomaremos el camino de la seguridad, la prosperidad, el desarrollo y la esperanza para millones de colombianos”, escribió el candidato presidencial.
El republicano anticipó que el candidato sería un presidente exitoso en el impulso a la economía, la creación de empleo y el comercio, así como en la gestión de la migración y el combate contra el crimen y las drogas.
“Nuestros países comparten valores fundamentales de libertad, democracia y respeto por la ley. Juntos libraremos una guerra frontal y sin concesiones contra el narcoterrorismo, el crimen organizado y todas las estructuras que amenazan la libertad, la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos. No habrá espacio para la impunidad ni para quienes pretenden someter a nuestras naciones mediante la violencia y el miedo”, escribió De la Espriella.
Trump ratificó su apoyo “incondicional” a De la Espriella y se mostró convencido de que el abogado “no defraudará” si se convierte en el nuevo presidente de la República. “Colombia y Estados Unidos, unidos por la amistad y los principios que nos identifican, son una fuerza indestructible para defender la libertad, derrotar al narcoterrorismo y garantizar la prosperidad de nuestro continente”, destacó el candidato.
Dear and Respected President Trump:— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 10, 2026
Thank you for your unwavering support. With the backing of the United States and a strong, strategic alliance between our nations, we will once again set our country on the path of security, prosperity, development, and hope for millions of… pic.twitter.com/lufCOXDteW