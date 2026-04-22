¿Declaraciones de Angie Rodríguez afectarán a Iván Cepeda? “Les orinan la cara, les dicen que está lloviendo y se lo creen”

Jota Pe Hernández, senador del Partido Alianza Verde; Julio César Triana, representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, y Jennifer Pedraza, representante a la Cámara del Partido Dignidad y Compromiso, hablaron con El Debate, de SEMANA. Lo hicieron para analizar el escándalo nacional suscitado por cuenta de las declaraciones que Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, entregó en SEMANA y en las que denunció múltiples irregularidades dentro del mismo gobierno al que ella pertenece, el del presidente Gustavo Petro.

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En el marco del análisis de cada uno de ellos surgió la pregunta: ¿las declaraciones de Angie Rodríguez afectan la intención de voto por Iván Cepeda?

Julio César Triana recordó que, de acuerdo con el relato de Angie Rodríguez, ellos mismos están mirando qué exprimir, están dando por hecho que el petrismo no seguirá en el poder, aunque no lo reconozcan en público.

Respecto a si estas declaraciones afectan la intención de voto por el senador Iván Cepeda, el candidato presidencial del presidente Gustavo Petro, aseguró: “¿Sabe que ya con lo que he visto estos cuatro años no lo sé? Lo que uno ve es un teflón aquí donde logran disfrazar cada escándalo, cada abuso de poder, cada escena de ese circo, y pareciera que ese teflón termina generándoles un beneficio”.

Pedraza, por su parte, aseguró que estas declaraciones demuestran por qué Iván Cepeda condiciona debates presidenciales. “A Iván Cepeda la palabra demócrata le queda grande”, aseguró al cuestionar que él ponga limitantes para asistir a debates presidenciales. “Prometieron ser un gobierno diferente. Tenemos una elección crucial en mayo para decirle ‘chao’ a este tipo de prácticas”, agregó.

Hernández, de su lado, respondió que hay gente radical que votará por el que diga Petro haga lo que haga. “Hay una votación de gente radical, eso no va a cambiar. Son personas que así les suban la gasolina, ellos la pagan con gusto. Así se roben la plata, ellos defienden a los ladrones con gusto. Son los radicales. Yo tengo una frase y es que les orinan la cara, les dicen que está lloviendo y ellos se lo creen”.

El congresista recordó que es entre ellos mismos que se están acusando. “Yo sí creo que con esto podemos mostrarles a los colombianos indecisos que no deben darle ese voto a un personaje tan peligroso, para mi concepto, tan despreciable como Iván Cepeda”, aseguró. “Pilas, Colombia, qué peligro reelegir este nefasto gobierno”, agregó, al insistir en que las acusaciones se están haciendo públicas a través de ellos mismos.

Vea El Debate, de SEMANA, completo:

Vea la entrevista de Angie Rodríguez completa en SEMANA:

Entre las múltiples acusaciones que hizo, la gerente del Fondo Adaptación dijo que Carlos Carrillo “tenía, o tiene, un espía al interior de la entidad, un funcionario que yo tenía en el Dapre y me lo llevé al Fondo Adaptación. Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder traficar, presuntamente, la información”.

Rodríguez le reveló a SEMANA que tiene en su poder unos chats comprometedores. “Un día, cuando estaba en una sesión de Gestión del Riesgo con el señor presidente, me llegó un mensaje de un número desconocido donde me informaron: ‘Directora, tengo información sobre Carlos Carrillo y la manera como ellos están confabulados para atacarla’. Me enviaron un video que se podía ver una sola vez, pero cogí mi teléfono y grabé y lo que encuentro es, realmente, escalofriante”, narró a SEMANA.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.