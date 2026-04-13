Alianza Verde avaló que Jota Pe Hernández comience proceso de escisión

El senador Jota Pe Hernández estaría cada vez más cerca de tener su propia colectividad. En medio de una reunión de la Dirección Nacional de la Alianza Verde, se aprobó que pueda comenzar el proceso de escisión.

“Aprobado inicio de proceso de escisión. Gracias a la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde por aprobar el inicio del proceso de escisión que he solicitado. ¡Les agradezco por permitirme iniciar mi carrera política en esta casa; seguiré firme sirviéndole a Colombia!”, aseguró el senador.

En ese sentido, ahora deberá evaluar el proceso jurídico para comenzar ese proceso de construcción de la nueva colectividad.

Se trata de uno de los senadores que más tenía diferencias dentro de la bancada, pues sus argumentos han sido más cercanos a la derecha. Hernández ha sido uno de los principales críticos del Gobierno de Gustavo Petro.

En ese sentido, también se espera que Hernández pueda tomar una decisión de a qué candidato apoyar para la primera vuelta, pues la Alianza Verde acordó buscar acuerdos con Iván Cepeda y negó la posibilidad de respaldar a Abelardo de la Espriella y a Paloma Valencia.