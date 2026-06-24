Abogado de Abelardo De la Espriella sorprendió al pedir la palabra en audiencia clave del CNE: “Algunas dificultades”

Este miércoles, 24 de junio, finalizó la audiencia nacional de escrutinio, en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Abelardo De la Espriella como el nuevo presidente electo del país.

Sin embargo, un episodio llamó la atención, ya que, antes de la declaración del organismo electoral, el abogado de Abelardo De La Espriella y del movimiento Defensores de la Patria pidió la palabra de manera sorpresiva.

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“Antes de la declaración y de que concluya esta audiencia nacional de escrutinio, quiero, en nombre de la fórmula presidencial del doctor Abelardo De La Espriella y el doctor José Manuel Restrepo, agradecer a la organización electoral en su conjunto, al Consejo Nacional Electoral, a su sala plena, a todos los servidores, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Registrador Nacional del Estado Civil y a todos sus servidores la organización y dirección de este certamen presidencial de primera y segunda vuelta”, expresó el abogado Nicolás Farfán en la diligencia del CNE en Corferias.

Y avanzó en su intervención: “Pese a algunas dificultades, el proceso electoral ha sido organizado de forma exitosa, con garantías y transparencia, y traduce fielmente la voluntad popular que ha conducido a la victoria y elección como nuevo presidente de los colombianos del doctor Abelardo De La Espriella. Así las cosas vendrán, se dejará atrás la campaña electoral, las confrontaciones propias de ella y vendrá el ejercicio del gobierno y de la oposición en democracia”.

Nicolás Farfán, abogado de Abelardo De La Espriella, dio una declaración antes del anuncio del CNE que lo declaró oficialmente como nuevo presidente de Colombia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/XMb4efT7VJ — Revista Semana (@RevistaSemana) June 25, 2026

Posteriormente, en el momento en que fue certificada la victoria de Abelardo De La Espriella en las elecciones presidenciales, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, realizó una reflexión sobre la jornada de escrutinio, la cual fue clave para la confirmación del preconteo entregado por la Registraduría.

“Se concluye uno de los actos más transcendentales de nuestra democracia. Se ha culminado el escrutinio nacional de segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Quiero manifestar que el escrutinio realizado no es solamente un trámite, sino la verificación más rigurosa de lo expresado en la voluntad popular. Desde los delegados del Consejo Nacional en el nivel general, pasando por la revisión acta por acta, la consolidación de los resultados, el estudio juicioso de cada una de las reclamaciones presentadas”, recalcó.

A renglón seguido manifestó: “Esta corporación (CNE) examinó el proceso con el cuidado que exige nuestra democracia. Cada solicitud fue atendida, cada duda fue resuelta, cada voto fue contado. Solo cuando se agotó este examen, y no antes, damos por terminado el escrutinio y procedemos a esta declaratoria de elección. Lo hemos dicho hasta el cansancio a lo largo de todo este proceso: las elecciones no se declaran, se demuestran. Hoy quedó demostrado que el resultado que entregamos no es una opinión ni una conveniencia, sino el producto verificable de un proceso técnico, transparente, acompañado por miles de testigos, por la observación internacional, la más amplia en nuestra historia. A las dos campañas que llegaron a esta segunda vuelta les expreso mi reconocimiento por haber competido en democracia”.

“Les recuerdo que el que resulta electo en una democracia madura se mide por la altura, como quien recibe los resultados después de una contienda tan intensa; Colombia necesita reencontrarse. Y el país que se divide en campaña debe unirse en respeto de sus instituciones. Quiero cerrar con la gratitud a todos los jurados del país, más de 800.000, y a todos los testigos electorales que en conjunto superaron 1.800.000. A los delegados de la registraduría y funcionarios del Consejo Nacional Electoral, sin ellos esto no sería posible. A los organismos de control, al señor Procurador, a través de su paz electoral, un saludo; nos ha hecho la tarea más fácil. A la fuerza pública, sin ellos no se garantizaría la democracia en cada territorio, las más de 125.000 mesas que ellos cuidan a los colombianos en días de las elecciones”, subrayó.

Tras el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral declaró oficialmente a Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia

Y finalmente indicó: “A la misión de observación, gracias por ser los ojos, los oídos y la voz afuera del proceso tan democrático que tenemos. A ustedes, a los medios de comunicación que hacen posible que lleguemos a todo el territorio nacional con nuestra participación, son los multiplicadores de la democracia más fuerte de América Latina. Hoy más que nunca tenemos una democracia fuerte, sólida, independiente y reconocida en nuestras y por fuera de nuestras fronteras. Que Colombia siga un camino en paz y en democracia”.