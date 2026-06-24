Aida Quilcué rompe el silencio tras la derrota en las elecciones y anuncia que la izquierda hará oposición contundente desde el Congreso

Aida Quilcué rompió el silencio este miércoles, 24 de junio, luego de la derrota de la fórmula presidencial que integró junto a Iván Cepeda en las elecciones del pasado domingo.

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A través de un video y un mensaje publicado en sus redes sociales, la líder indígena agradeció el respaldo recibido en las urnas y aseguró que el proyecto político continuará desde la oposición.

En su pronunciamiento, Quilcué dirigió un mensaje a los cerca de 13 millones de colombianos que respaldaron la candidatura del Pacto Histórico, especialmente a jóvenes, mujeres, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, población LGBTIQ+, personas con discapacidad, emprendedores y vendedores informales.

“Gracias por contribuir a esta construcción de país que, sin duda, se configura en una gran fuerza política que hoy sigue dignificando nuestra presencia en Colombia”, expresó.

La dirigente aseguró que, aunque el proceso electoral llegó a su fin, las banderas del movimiento seguirán vigentes.

“Este proceso electoral termina, pero la causa que nos ha obligado de manera histórica sigue intacta, porque vamos a seguir protegiendo nuestros derechos, nuestra dignidad y, en especial, la vida”, afirmó.

Quilcué también dejó claro que el sector político que acompañó la candidatura de Iván Cepeda ejercerá control desde las instituciones y los territorios.

“Vamos a trabajar desde el Congreso de la República con una fuerza legal de oposición. También estaremos desde nuestros pueblos en la lucha por nuestra dignidad y por nuestros derechos”, sostuvo.

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En el mismo mensaje aseguró que continuará acompañando a Iván Cepeda y al proyecto político del ‘cambio’ para evitar, según dijo, retrocesos en los derechos conquistados.

Finalmente, anunció que impulsará un gran encuentro nacional de los pueblos con el propósito de fortalecer la organización desde las regiones y reiteró que seguirá trabajando junto a las comunidades.

“Convocaremos a un gran encuentro nacional de pueblos para consolidar esa fuerza política desde las bases, para defender nuestra vida y nuestros derechos. Contarán conmigo para dialogar, pero, sobre todo, para caminar junto a ustedes en esos sueños y esperanzas”, concluyó.