Polémica en el Gobierno Petro: embajadora en Haití promovió a Iván Cepeda y el candidato pidió investigación disciplinaria

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, pidió a las autoridades investigar disciplinariamente a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, que promovió su nombre en una entrevista con un medio internacional.

Caracol Radio documentó que la funcionaria pública, que tiene prohibido participar en política, atendió una entrevista con Wendell Theodore, uno de los periodistas más destacados de ese país, para hablar sobre el país, y anunció que el mejor aspirante a la Casa de Nariño es Cepeda.

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A la diplomática se le escuchó decir: “Colombia ha cambiado. Colombia ha cambiado. La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”.

Ella lo calificó como un buen hombre y, al ser interrogada de si él es un delfín del presidente Gustavo Petro, agregó: “Es lo mismo. Él está con nosotros. Él está con el pueblo”, y que esperaba que ganara la elección para que en noviembre viajara a Haití, reseñó la emisora colombiana.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: Cristian Bayona

Ante la polémica que generó la declaración pública de la embajadora, el candidato presidencial del Pacto Histórico sentó su posición por medio de un mensaje que difundió en su cuenta de X.

“De ser cierta esta información, en cumplimiento de los principios que rigen mi acción política desde siempre, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular. Corresponde a las autoridades competentes investigar disciplinariamente si se ha incurrido en estas conductas”, dijo Iván Cepeda.

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De momento, la Procuraduría no se ha pronunciado sobre el suceso, pero varios sectores le han solicitado que ponga la lupa sobre la supuesta participación en política de integrantes del Gobierno nacional a favor del aspirante del Pacto Histórico, quien ha insistido en que no autoriza que se promueva su nombre y proyecto desde el Ejecutivo, aunque el mismo presidente Gustavo Petro ha sido acusado de incurrir, aparentemente, en la misma conducta.