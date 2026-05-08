El plan del Gobierno Petro y el Clan del Golfo: integrantes del grupo armado llegarán a dos municipios del país

Los delegados del Gobierno Petro e integrantes del Clan del Golfo emitieron un comunicado conjunto para dar cuenta de las negociaciones de paz que adelantan y que hoy generaron polémica en Colombia, luego de conocerse que el comisionado de Paz, Otty Patiño, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación suspender las órdenes de captura y de extradición en contra de 29 miembros de la organización narcotraficante.

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El beneficio, si llega a tener el visto bueno de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, cobijará a temidos delincuentes, entre ellos alias Chiquito Malo, el cabecilla principal del Clan del Golfo y principal heredero de alias Otoniel, hoy detenido en una cárcel de Estados Unidos por las toneladas de cocaína que envió a las calles de ese país; este criminal es requerido por la justicia norteamericana para que responda por los mismos cargos.

Se conoció que la suspensión de órdenes de captura busca facilitar la llegada de los integrantes del grupo ilegal a las zonas de ubicación temporal donde, según los planes, se espera que comience su tránsito a la legalidad.

Para el Ejecutivo, se trata de un acto de “buena fe” en el cual se reciben listados de personas aportados por el Clan del Golfo y, a su vez, la Casa de Nariño hace la solicitud formal para otorgarles la medida.

Por lo menos 400 hombres y mujeres recibirán el beneficio de manera gradual. Para el 25 de junio se espera que inicien los traslados a zonas rurales de los municipios de Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó) para cumplir con la eventual desmovilización.

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“El proceso de tránsito a la ZUT (zonas de ubicación temporal) incluye las labores preparativas y pedagógicas correspondientes hasta el 25 de junio de 2026 con efectos jurídicos establecidos en la Ley 2272 de 2022 sobre la suspensión de las órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, para que el proceso de ingreso a las ZUT se lleve a cabo de la manera convenida”, se dijo en el comunicado.

La medida ha sido impopular en varios sectores políticos de Colombia.

Por ejemplo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ha librado una confrontación directa contra este grupo narcotraficante, mostró su molestia: “Qué demencia. Desconocen el dolor de las madres, de las familias, de los comerciantes extorsionados, de miles de jóvenes perdidos en las drogas, de mineros explotados, de alcaldes, concejales y diputados del todo el país amenazados, de campesinos desplazados”.