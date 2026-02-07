Clan del Golfo lanza nuevo mensaje al Gobierno en medio de la tensión por compromiso de Petro con Trump: “Invitan a la carnicería”

El Clan del Golfo envió un nuevo mensaje al país y al Gobierno tras la tensión que ha existido en las últimas horas por la reunión que el presidente Gustavo Petro sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En dicho encuentro, entre otras cosas, el mandatario colombiano supuestamente entregó el nombre de tres capos del narcotráfico que serían neutralizados en las próximas semanas, y uno de ellos es alias Chiquito Malo, máximo cabecilla de esta organización criminal.

Esta situación no le gustó al Clan del Golfo y en un nuevo pronunciamiento lo reiteraron. En esta oportunidad habló alias Gerónimo, quien aseguró que Chiquito Malo no pudo estar presente en la reunión por la forma en la que las Fuerzas Militares lo están buscando.

“Queremos manifestar, a ustedes como integrantes de la mesa de negociación, que somos conscientes de la realidad política en Colombia y en el mundo, pero también sabemos que esto no puede opacar los verdaderos objetivos de llegar a una paz estable y duradera”, dijo.

En ese sentido, indicó que los más recientes anuncios hechos por el presidente Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, los tomaron de sorpresa, ya que supuestamente se habían pactado ciertos compromisos en los diálogos.

Por lo mismo, el cabecilla sostuvo que no se puede aceptar el lenguaje y las vías de hecho que ha tomado el Ejecutivo de Petro.

“En vez de construir patria, invitan a la carnicería humana, exponiendo a nuestro comandante como un objetivo de alto valor”, manifestó.

Alias Gerónimo reafirmó que hoy en día el objetivo solamente es neutralizar a Chiquito Malo, sin importar si esto cuesta que se rompa la mesa de negociación y no se alcance la paz.

En el pronunciamiento, la organización criminal aprovechó también para agradecerles a todas las partes que se han involucrado en alcanzar estos diálogos.

“Tengan la plena seguridad de que siempre honramos nuestros compromisos, siempre y cuando todas las partes cumplan con lo suyo”, señaló.

Por último, les pidió a los colombianos estar tranquilos con la idea de que seguirán intentando alcanzar la paz. “Seguimos comprometidos con el proceso, una paz sin trampas, con objetivos claros y concretos”, finalizó.