El Clan del Golfo se levantará provisionalmente de la negociación de paz que tiene con el Gobierno Petro. Así lo confirmaron a SEMANA los delegados de ese grupo armado ilegal.

La molestia radica en un supuesto compromiso que habría adquirido el presidente Gustavo Petro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, difundido ampliamente por la opinión pública.

Sin haber verificado la expresión, el Clan del Golfo manifestó que, por versiones recogidas en los medios de comunicación, el jefe de Estado habría pactado capturar a tres narcotraficantes de alto nivel.

“El presidente Petro entregó los nombres de tres capos del narcotráfico de Colombia: alias Pablito, Iván Mordisco y Chiquito Malo. El Gobierno se comprometió a neutralizarlos en dos meses, según acuerdo con Trump”, citó el grupo delincuencial.

Con base en la referencia que mencionó esa organización ilegal, alias Pablito corresponde al jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Iván Mordisco es el número uno de las disidencias de las Farc y Chiquito Malo comanda las filas del Clan del Golfo.

Este último grupo indicó que, por orden del estado mayor conjunto, su delegación en la mesa de negociación suspenderá provisionalmente las conversaciones con el Gobierno Petro para realizar consultas y aclarar la veracidad de la información.

Clan del Golfo. Imagen de referencia. Foto: API.

“Si la información de los medios es cierta, esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos de Doha. El único grupo armado que ha cumplido y honrado sus compromisos es el Ejército Gaitanista de Colombia”, se agregó en la comunicación pública de este 4 de febrero.

La versión del Clan del Golfo es que el jefe de Estado, en su conversación con Donald Trump, “antepuso sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios”. Hasta el momento, el Gobierno nacional no se ha referido a la suspensión de la mesa.

El Clan del Golfo dice estar comprometido con la paz, y que prueba de ello sería el trabajo que estaba adelantando alias Gonzalito, el segundo cabecilla del grupo armado ilegal, cuando perdió la vida el pasado viernes en una embarcación en el departamento de Córdoba.

Alias Gonzalito hacía pedagogía sobre los acuerdos preliminares alcanzados con el Ejecutivo y se preparaba para incursionar en la zona de ubicación temporal donde terminarían buena parte de sus hombres en armas, con el fin de iniciar un eventual proceso de desmovilización.

Lo cierto es que Gustavo Petro sí está comprometido con luchar en contra del narcotráfico, según la versión que entregó al Gobierno norteamericano este 3 de febrero. Incluso, sugirió una operación conjunta con el ejército venezolano para atacar este fenómeno en la región del Catatumbo.

Hay expectativa por la posición que asumirá la Casa de Nariño sobre este anuncio del Clan del Golfo. Hasta ahora, es el proceso de paz que más vuelo estaba tomando, de acuerdo con expertos en la materia.