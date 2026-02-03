Nación

Este sería el sucesor de alias Gonzalito, jefe del Clan del Golfo muerto en Córdoba

El cabecilla del Clan del Golfo murió luego de un accidente fluvial en el departamento de Córdoba.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 11:11 a. m.
Experto en conflicto armado dijo a SEMANA quien podría ser el sucesor de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito.
Experto en conflicto armado dijo a SEMANA quien podría ser el sucesor de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito.

La muerte de alias Gonzalito, el considerado número dos del Clan del Golfo después de Chiquito Malo, tiene a la estructura narcotraficante buscando su reemplazo, sin que hasta el momento se haga público un sucesor.

Jobanis de Jesús Ávila Alias Chiquito Malo Clan del Golfo
Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, quedó como máximo jefe del Clan del Golfo. Foto: Suministrada a Semana API

SEMANA habló con el profesor y experto en conflicto armado, Ervyn Norza, quien indicó que hay varios candidatos criminales que podrían suceder a alias Gonzalito, muerto en medio de un accidente fluvial en un río en el departamento de Córdoba.

De acuerdo con el docente, alias Par de seis, quien es cabecilla de la estructura Jairo de Jesús Duran Restrepo podría ser el reemplazo de alias Gonzalito.

Sin embargo, señaló que en la lista también están: “alias Chalia, quien viene desempeñándose como un enlace operativo y financiero frente al narcotráfico. Está también alias Chivolo, quien viene siendo responsable de varios homicidios en la zona. También tenemos a alias Richard, cabecilla del Frente Central de Urabá, alias Pinque, que viene con un poder financiero fuerte y coordinador de desplazamientos forzados y también está alias Tocayo”.

Alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo.
Alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo, murió en un accidente fluvial en Córdoba. Foto: API.

El experto en conflicto armado además indicó que dentro del Clan del Golfo, luego de la muerte de alias Gonzalito podría estallar una guerra interna de poder desencadenando un ajuste de cuentas.

“Cuando hay un impacto en una estructura de crimen organizado como el Clan del Golfo se habla a nivel de criminología de una amputación de una cabeza criminal y esa amputación implica que se desarrollen unas vendettas internas en el Clan del Golfo y entre otros grupos con injerencia”, señaló Norza.

El presidente, Gustavo Petro, el 30 de enero de 2026 en Villa Fátima (La Guajira)
El presidente, Gustavo Petro, mantiene diálogos exploratorios de paz con el Clan del Golfo. Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

Agregó que tras la ausencia de Gonzalito, sus enemigos buscarán apropiarse de sus zonas de injerencia y tomarán acciones armadas para ganarse el terreno y ampliar su expansión criminal, aprovechando la crisis que habrá dentro de la organización mafiosa.

“Esto puede desatar algunos homicidios por quien asuma esa estructura criminal, quien asuma toda la ruta de narcotráfico y las coordinaciones que tenía Gonzalito”, relató el docente.

