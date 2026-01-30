En una meticulosa operación, cayó en una lujosa finca del oriente antioqueño alias Coya, el panameño que era principal enlace del Clan del Golfo

No es una buena hora para los narcos panameños en Colombia. En las últimas horas, la Policía Nacional informó sobre la captura de dos pesos pesados en el bajo mundo de ese país.

Primero, el jueves 29 de enero, el director de la Policía, general William Oswaldo Rincón, informó sobre un operativo que dio como resultado principal la detención de alias Balín, el máximo cabecilla de la estructura criminal Los SAM 23 o Jordan 23.

Sobre este señalado delincuente pesaba una circular roja de detención internacional de Interpol.

“Este sujeto es requerido por las autoridades panameñas por delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de asociación ilícita (pandillerismo)”, indicó en su cuenta de X el oficial.

El saldo de ese operativo fue de cinco personas capturadas, tres armas de fuego incautadas y cinco equipos móviles decomisados.

Este viernes, menos de 24 horas después, se conoció de la captura de otro cabecilla de la mafia panameña en Colombia.

Su nombre es Juan Abdiel Chérigo, quien es conocido con el alias de Coya.

El hombre fue sorprendido en una lujosa finca en área rural del municipio de Granada, a unos 70 kilómetros de Medellín.

Coya, informó el general Rincón en sus redes, era el principal enlace del narcotráfico con el Clan del Golfo, organización que avanza en los diálogos de paz con el Gobierno Petro para su desmovilización.

Álvaro Jiménez, jefe del espacio sociojurídico del Gobierno, junto a Luis Armando Pérez, jefe político del Clan del Golfo, en la apertura de los diálogos. Foto: CUENTA DE X @ComisionadoPaz

Además, hacía parte de una de las personas más buscadas de ese país, y en otros lugares con circular roja de Interpol, no en vano las autoridades panameñas ofrecían entre 5.000 y 25.000 dólares para quien brindara información que permitiera su detención.

“Este resultado ratifica la efectividad de la cooperación internacional y el compromiso firme en la lucha contra las redes criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, señaló el general Rincón.