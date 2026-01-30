Antioquia

En una meticulosa operación, cayó en una lujosa finca del oriente antioqueño alias Coya, el panameño que era principal enlace del Clan del Golfo

Su nombre es Juan Abdiel Chérigo, por quien las autoridades panameñas daban una recompensa de hasta 25 mil dólares.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 10:17 p. m.
Juan Abdiel Chérigo, conocido con el alias de Coya, narco panameño capturado en Granada, Antioquia.
Juan Abdiel Chérigo, conocido con el alias de Coya, narco panameño capturado en Granada, Antioquia. Foto: Dijín y redes sociales

No es una buena hora para los narcos panameños en Colombia. En las últimas horas, la Policía Nacional informó sobre la captura de dos pesos pesados en el bajo mundo de ese país.

Primero, el jueves 29 de enero, el director de la Policía, general William Oswaldo Rincón, informó sobre un operativo que dio como resultado principal la detención de alias Balín, el máximo cabecilla de la estructura criminal Los SAM 23 o Jordan 23.

Sobre este señalado delincuente pesaba una circular roja de detención internacional de Interpol.

Hombre confiesa atroz crimen en Girón, Santander: intentó asesinar a su pareja y terminó quitándole la vida a su suegra

“Este sujeto es requerido por las autoridades panameñas por delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de asociación ilícita (pandillerismo)”, indicó en su cuenta de X el oficial.

Vehículos

Ojo que así funcionará el pico y placa en Medellín este viernes 30 de enero: conozca cómo será la rotación

Medellín

Aguacero de esta tarde de miércoles en Medellín provoca estragos: árboles caídos, vías inundadas y tormenta eléctrica

Medellín

Avión de Satena desaparecido en Norte de Santander ya había realizado un vuelo este miércoles de Medellín hacia Ocaña: estos son los detalles

Vehículos

Conozca cómo funcionará el pico y placa en Medellín para este jueves, 29 de enero: así cambiará la restricción

Medellín

Familia de influencers Los Montañeros denunció amenazas y robo por parte de un trabajador: aparecieron más víctimas

Medellín

Caso Juan David Palacio: Fiscalía le imputó cargos y pidió que sea enviado a la cárcel

Medellín

La Fiscalía asegura que red de corrupción en Área Metropolitana buscaba favorecer a terceros, entre ellos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero

Nación

Asocapitales lanza preocupante advertencia a nivel nacional tras reciente atentado con granada en el barrio Santa Fe, en Bogotá

Bogotá

Una persona muerta y al menos 13 heridos deja fuerte explosión en el barrio Santa Fe en Bogotá; esto dijo Policía

Nación

Camioneta quedó atrapada cuando intentaba pasar un puente entre Granada y San Juan de Arama, Meta: la banca, de repente, se hundió

El saldo de ese operativo fue de cinco personas capturadas, tres armas de fuego incautadas y cinco equipos móviles decomisados.

Este viernes, menos de 24 horas después, se conoció de la captura de otro cabecilla de la mafia panameña en Colombia.

Su nombre es Juan Abdiel Chérigo, quien es conocido con el alias de Coya.

El hombre fue sorprendido en una lujosa finca en área rural del municipio de Granada, a unos 70 kilómetros de Medellín.

Coya, informó el general Rincón en sus redes, era el principal enlace del narcotráfico con el Clan del Golfo, organización que avanza en los diálogos de paz con el Gobierno Petro para su desmovilización.

Álvaro Jiménez, jefe del espacio sociojurídicodel Gobierno, junto a Luis Armando Pérez, jefe político del Clan del Golfo, en la apertura de los diálogos.
Álvaro Jiménez, jefe del espacio sociojurídico del Gobierno, junto a Luis Armando Pérez, jefe político del Clan del Golfo, en la apertura de los diálogos. Foto: CUENTA DE X @ComisionadoPaz

Además, hacía parte de una de las personas más buscadas de ese país, y en otros lugares con circular roja de Interpol, no en vano las autoridades panameñas ofrecían entre 5.000 y 25.000 dólares para quien brindara información que permitiera su detención.

SEMANA revela los secretos del proceso de paz de Petro con el Clan del Golfo: a estos lugares llevarán a todos los hombres armados

“Este resultado ratifica la efectividad de la cooperación internacional y el compromiso firme en la lucha contra las redes criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, señaló el general Rincón.

Más de Medellín

Juan Abdiel Chérigo, conocido con el alias de ‘Coya’, narco panameño capturado en Granada, Antioquia.

En una meticulosa operación, cayó en una lujosa finca del oriente antioqueño alias Coya, el panameño que era principal enlace del Clan del Golfo

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Ojo que así funcionará el pico y placa en Medellín este viernes 30 de enero: conozca cómo será la rotación

Avenida Regional, en Medellín, inundada por las lluvias.

Aguacero de esta tarde de miércoles en Medellín provoca estragos: árboles caídos, vías inundadas y tormenta eléctrica

Aeronave de Satena

Avión de Satena desaparecido en Norte de Santander ya había realizado un vuelo este miércoles de Medellín hacia Ocaña: estos son los detalles

La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad.

Conozca cómo funcionará el pico y placa en Medellín para este jueves, 29 de enero: así cambiará la restricción

Los Montañeros

Familia de influencers Los Montañeros denunció amenazas y robo por parte de un trabajador: aparecieron más víctimas

Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la alcaldía de Daniel Quintero.

Caso Juan David Palacio: Fiscalía le imputó cargos y pidió que sea enviado a la cárcel

Daniel Quintero, precandidato del Pacto Histórico, responde a los escándalos que salpican a su hermano Miguel Quintero.

La Fiscalía asegura que red de corrupción en Área Metropolitana buscaba favorecer a terceros, entre ellos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero

Juan David Palacio y Daniel Quintero.

Fiscalía declinó su petición para que se declarara Grupo Delictivo Organizado a Juan David Palacio y otros funcionarios del Área Metropolitana

La capital de Antioquia presenta un alto flujo vehicular en época decembrina

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este miércoles, 28 de enero

Noticias Destacadas