Hombre confiesa atroz crimen en Girón, Santander: intentó asesinar a su pareja y terminó quitándole la vida a su suegra

Los minutos, las horas, se habían convertido en un infierno para la familia de Luz Marina Serrano Serrano, de 50 años.

La mujer fue brutalmente asesinada por su yerno el lunes, 26 de enero, en una finca llamada La Santillana, de la vereda Río Frío, en el municipio de Girón, en Santander.

Fisher Steven Novoa Duarte había irrumpido en la madrugada en la propiedad con la intención de asesinar a su pareja sentimental, Yamile Tatiana Ruiz Serrano, de 30 años.

Fisher Steven Novoa Duarte confesó el asesinato de su suegra en Girón, Santander. Foto: Policía.

Con un arma blanca, le provocó dos heridas graves, una en el mentón y otra en el tórax.

Luz Marina, al ver en peligro a su hija Yamile, se interpuso y sufrió 12 heridas con el arma con la que Fisher Steven había atacado a la joven.

Las heridas sufridas en el tórax, cuello y abdomen terminaron con su vida, mientras su hija era trasladada a un centro médico para ser atendida.

Según testimonios publicados en redes sociales, el asesino se entregó a las autoridades, pero al no existir una orden de captura en su contra, ni haber sido capturado en flagrancia, fue dejado en libertad.

Esto acabó con la tranquilidad de la familia.

“En la tarde de hoy 27 de enero de 2026 fue capturado por la Policía Fisher Stiven Novoa, asesino de mi madre Luz Marina Serrano, hecho que ocurrió el pasado lunes 26 de enero en horas de la madrugada. Aún sabiendo que fue el *ASESINO* y agresor de mi hermana, lo SOLTARON, generándonos profundo temor e indignación en nuestra familia, nos preguntamos ¿DÓNDE ESTÁ LA JUSTICIA?, en este caso por parte de la Fiscalía”, se preguntó en redes sociales Narly Ruiz.

“Con esta terrible decisión, hoy tememos por nuestra seguridad, por la de nuestros hijos y por toda nuestra familia, nos pone en riesgo, pedidos PROTECCIÓN Y SOBRE TODO JUSTICIA y que la muerte de mi madre no quede impune”, clamó la mujer.

Además, aseguró que ya había denuncias sobre hechos de violencia del asesino contra su hermana. “Y que quede como prueba las denuncias, los relatos de nuestra familia, las pruebas contundentes de los hechos, que aún así no han sido suficientes”.

Menos de 24 horas después, el hombre fue detenido. Según informó la Policía, junto a hombres de la Fiscalía lo detuvieron en el casco antiguo del municipio de Girón.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dijo: “Este resultado reafirma nuestro compromiso con la protección de las víctimas y la lucha frontal contra todas las formas de violencia basada en género. No toleraremos hechos que atenten contra la dignidad y la integridad de las personas”.

Fisher Steven fue llevado a los estrados judiciales, donde le imputaron los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, por las heridas provocadas a su pareja, homicidio agravado por el asesinato de su suegra y violencia intrafamiliar por el terror sembrado en la familia.

El delincuente confesó su responsabilidad y fue cobijado bajo medida de aseguramiento intramural, para que sea enviado a una prisión.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga invitó a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo la vida e integridad de las mujeres y de los miembros del núcleo familiar, a través de la línea 123.