Campo Elías Ramírez fue elegido como alcalde de Girón, Santander, tras ganar las elecciones atípicas

Las elecciones atípicas de este domingo en el municipio de Girón, Santander, no dejaron sorpresa. Campo Elías Ramírez, quien fue destituido por doble militancia, se lanzó de nuevo para la contienda electoral y volvió a ganar.

El líder político llegó la primera vez tras el aval de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, del fallecido excandidato presidencial Rodolfo Hernández, y el respaldo de MAIS, ASI, el partido de la U y Colombia Renaciente.

En octubre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la sentencia del 27 de noviembre de 2024, donde el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de su elección para el periodo 2024–2027.

Sin embargo, Ramírez recibió el aval para participar de nuevo en la contienda electoral, pese a que expertos consideraban que estaba inhabilitado para ser candidato al cargo, por lo que volvió a entrar en competencia.

La Registraduría Nacional confirmó que la jornada electoral de este domingo, 18 de enero, se desarrolló con éxito logístico, plenas garantías y transparencia, de cara a los ciudadanos del municipio santandereano.

El delegado departamental para Santander de la Registraduría, Ricardo Montoya, señaló que “el buen resultado es el reflejo del compromiso de nuestros funcionarios, el apoyo de las autoridades nacionales y departamentales, entes de control y Fuerza Pública”.

A las 8:00 de la mañana se abrieron las urnas para las elecciones atípicas en el municipio de Girón, Santander, donde 131.355 ciudadanos están habilitados para elegir nuevo alcalde, después de que la elección de Campo Elías Ramírez Padilla fuera declarada nula.

Con total normalidad se desarrolló la elección atípica de alcalde en el municipio de Girón, Santander, donde un total de 131.355 ciudadanos fueron habilitados para ejercer su derecho al voto.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que “los puestos de votación instalados funcionaron con normalidad y los ciudadanos acudieron en calma a las urnas”.

Y agregó: “Nuevamente, la Registraduría Nacional cumplió con la organización de unas elecciones integras y transparentes, así como con una logística electoral impecable”.

De acuerdo con los resultados final del preconteo, el ganador Campo Elías Ramírez alcanzó los 21.366 votos, que representa el 58,31 %, y su más cercano escolta William Mantilla llegó a 11.686 votos, para el 31.89 %.

Diego Armando Moreno Mantilla sumó 1.256 votos (3,42 %), Oscar Enrique Álvarez alcanzó 649 votos (1,77 %), Misael Luna Domínguez marcó 396 votos (1,08 %) y Fernando Humberto de Jesús serrano llegó a 69 votos (0,18 %).