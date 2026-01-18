Elecciones atípicas en Girón: abrieron las urnas para elegir al nuevo alcalde del municipio santandereano

A las 8:00 de la mañana se abrieron las urnas para las elecciones atípicas en el municipio de Girón, Santander, donde 131.355 ciudadanos están habilitados para elegir nuevo alcalde, después de que la elección de Campo Elías Ramírez Padilla fuera declarada nula.

Este es el segundo periodo constitucional consecutivo en el que se realizarán las elecciones atípicas en Girón, debido a la doble militancia en la que han incurrido los candidatos que al final fueron elegidos como alcaldes. Primero fue Carlos Román Ochoa y ahora Ramírez Padilla.

La Registraduría Nacional abrió la jornada electoral atípica junto a las autoridades nacionales y departamentales, entes de control y la Fuerza Pública, y garantizó el funcionamiento de todos los puestos y mesas de votación, para que la ciudadanía acuda con tranquilidad a ejercer su derecho.

La elección atípica se realizará con base en el Decreto 672 del 18 de noviembre de 2025, expedido por el gobernador de Santander. De acuerdo con la Registraduría Nacional se instalaron 39 puestos de votación: 26 en la cabecera municipal, uno en la cárcel y 12 en los corregimientos.

Son en total 357 mesas de votación en las que pueden sufragar los electores. Además, para la jornada se habilitaron varios puntos para ejercer el derecho al voto a través de la autenticación biométrica.

Estos se encuentran en los colegios Roberto García Peña sede A, Facundo Navas Mantilla, Gabriel García Márquez, Villas de San Juan, Portal Campestre Norte, Nuestra Señora de Belén, Santa Cruz y San Juan de Girón sede B, así como en el Coliseo Cubierto Ciudadela Villamil.

Para garantizar el buen desarrollo de la jornada fueron designados 2.596 jurados de votación, de los cuales 2.142 son titulares y 454 remanentes. Todos recibieron la capacitación necesaria por parte de la Registraduría para desempeñar correctamente su función el día de las elecciones.

Los ciudadanos de Girón pueden consultar su lugar de votación de manera sencilla. Solo deben ingresar a la página web Registraduría, hacer clic en la opción ‘Electoral’, luego en ‘Elecciones atípicas’, seguir con ‘Alcalde Girón, Santander’ y finalmente presionar el botón ‘Consulta tu lugar de votación’.