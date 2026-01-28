NACIÓN

Él es Camilo Rojas, hincha del Bucaramanga asesinado entre seis seguidores del Cúcuta, tras el clásico en el General Santander

El joven fue apuñalado a las afueras del estadio, tras el empate 2-2 entre ambos clubes.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 10:56 a. m.
Camilo Rojas, hincha del Bucaramanga asesinado en Cúcuta Foto: Redes sociales

Las autoridades identificaron al joven hincha del Atlético Bucaramanga asesinado a puñaladas a las afueras del estadio General Santander, de Cúcuta, tras el empate 2-2 entre ambos equipos.

Se trata de Camilo Rojas, quien ―según algunas versiones que corren en redes sociales― estudiaba veterinaria. Él mismo hacía gala en sus plataformas de su recorrido por la Universidad Cooperativa.

SEMANA habló con fuentes policiales en Cúcuta, quienes relataron cómo ocurrió el crimen que hoy tiene impactado a los amantes del fútbol.

Según la fuente, tras finalizar el partido y luego de los disturbios ocurridos en las tribunas del General Santander, Camilo salió del escenario deportivo y a unos 200 metros fue abordado por seis hinchas del club rojinegro.

“Parece que le vieron unos tatuajes y lo atacaron”, aseguró.

Camilo murió en el sitio ante la mirada de otros hinchas, mientras las autoridades trataban de controlar la situación de violencia provocada por algunos hinchas cucuteños.

El encuentro, que era la 185 ocasión que se enfrentaban ambos clubes, terminó siendo una pesadilla incluso para sus protagonistas.

El técnico de Atlético Bucaramanga, el paisa Leonel Álvarez, respondió de manera crítica ante la pregunta de un periodista sobre cómo había vivido “la fiesta”.

Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo.
Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo. Foto: Colprensa

El exjugador y técnico de la Selección Colombia aseguró que “fiesta” no es que les tiren escupas ni objetos, como ocurrió este martes en Cúcuta, aunque reconoció que esto fue responsabilidad de una pequeña porción de seguidores del Motilón.

Caos en el Atanasio Girardot: disturbios tras el triunfo de Nacional sobre Medellín impiden premiación de la Copa BetPlay

El cadáver de Camilo fue trasladado a Medicina Legal en Cúcuta, donde avanzarán en las próximas horas en la realización de su necropsia para la entrega a sus familiares.

El joven vivía en la ciudad de Floridablanca, en el área metropolitana de Bucaramanga, y había viajado solamente a presenciar el partido del Leopardo.

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, arremete contra desadaptados que desataron batalla campal tras final de la Copa BetPlay: “Criminales”

Las autoridades de Cúcuta aún no se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido, y se espera si la Dimayor tomará alguna determinación respecto a los hechos violentos en las tribunas.

