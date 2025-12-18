Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, arremete contra desadaptados que desataron batalla campal tras final de la Copa BetPlay: “Criminales”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se quedó callado frente a los desórdenes que se desataron en el interior del estadio Atanasio Girardot tras el final de la Copa BetPlay entre Nacional y el Independiente Medellín. Todos estos hechos de violencia quedaron registrados en videos que se han conocido por medio de las redes sociales y también están en poder de las autoridades judiciales.
“No son hinchas. Se comportan como criminales. No voy a describir lo sucedido. Las imágenes son muy claras”, dijo el mandatario paisa visiblemente molesto por la actuación de estas personas.
Gutiérrez dio a conocer que las personas que generaron estas graves alteraciones del orden público deberán responder por sus acciones ante la justicia. Desde la Policía y la Fiscalía ya habrían iniciado las respectivas investigaciones judiciales con el fin de poder avanzar con las órdenes de captura.
“Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs. un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia. Tendrán consecuencias. Aquí no hay excusas ni colores que valgan. El que fue al estadio, a agredir, a destruir o a generar miedo, responde ante la ley”, agregó.
No son hinchas.— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 18, 2025
Se comportan como criminales.
No voy a describir lo sucedido.
Las imágenes son muy claras.
Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia.
Tendrán consecuencias. Aquí no hay…
El alcalde de Medellín precisó que ha atendido esta situación y que se encuentran en diálogo con las autoridades correspondientes para analizar lo sucedido.
“No vamos a permitir que unos pocos dañen lo que es de todos. Durante años hemos sido referentes de fútbol en paz en el país y en toda Latinoamérica. Nos hemos sentido orgullosos de poder celebrar el fútbol como lo que es (o debería ser): una fiesta. Qué decepción. Estoy al frente de la situación”, finalizó.
El verde ganó 1-0 y se hizo con el título ante su rival de patio, pero todo terminó en grandes desórdenes que quedaron registrados en videos.
De acuerdo con Teleantioquia, con imágenes del recinto deportivo antioqueño, que los desmanes se dieron en la tribuna norte del Atanasio. Allí se ubica la barra del Medellín, conocida como Rexixtenxia Norte, equipo que perdió la final.
Luego de que finalizó el partido de la final de la Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, se registraron desmanes en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot, dónde se ubica la barra Rexixtenxia Norte.— Teleantioquia (@Teleantioquia) December 18, 2025
El Undmo de la Policía tuvo que intervenir.… pic.twitter.com/P3BDbDqW3X