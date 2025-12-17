El Gury Rodríguez revela detalles de cómo un escolta suyo dio de baja a un presunto ladrón en el barrio El Poblado, en Medellín

El martes 16 de diciembre, un hombre entre los 25 y 30 años fue asesinado en medio de un intento de hurto en el barrio El Poblado, en el sur de Medellín.

Ocurrió hacia las 9:53 p. m., según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín (Sisc), cuando “el sujeto presuntamente intentó hurtar a una persona que se encontraba en una licorera de la zona”.

“Un escolta que se encontraba en el lugar reaccionó con su arma de fuego”, añadió el informe.

Este miércoles, se conocieron de voz del concejal Andrés ‘el Gury’ Rodríguez, recordado por haber aparecido con un bate en una manifestación a favor de Palestina, detalles de lo sucedido.

El concejal Andrés Rodríguez dice que su salida con un bate para confrontar a violentos en Medellín no fue "una confrontación política, fue un acto de protección". Foto: Redes sociales

Según dijo en un video publicado en sus redes sociales, el intento de atraco ocurrió cuando él y un candidato a representante a la Cámara “nos encontrábamos en una reunión de trabajo”.

Concejal el Gury Rodríguez, que apareció con un bate en protesta pro-Palestina en Medellín, dio su versión de los hechos

“Fuimos testigos de un intento de hurto cometido contra el propietario del establecimiento por parte de un individuo. Ante la situación presentada, y en defensa de la integridad personal de los ciudadanos presentes y la suya propia, el conductor asignado por parte del Concejo actuó en legítima defensa, haciendo uso de su arma de protección personal, lo que derivó en la neutralización del agresor”, señaló.

Sobre el conductor y escolta, el concejal manifestó que es un militar retirado. “Los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, adelantándose las actuaciones correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional”, indicó.

El funcionario aprovechó esta ocasión para hacer una denuncia. “Esto no es un hecho irrelevante, todos quienes hoy ejercemos oposición en este país estamos en un peligro y las autoridades y las instituciones, como la UNP, no nos brindan ningún tipo de garantía de seguridad”, dijo.

“Vemos aquí una situación muy delicada, el ciudadano venezolano que ya fue identificado venía del país chileno, hace dos meses llegó a la ciudad de Medellín y venía acompañado de su pareja sentimental, estuvo preso en Chile; y por las advertencias del nuevo presidente electo de Chile, José Antonio Kast, estructuras delincuenciales van a dirigirse hacia nuestro país”, señaló.

Por eso, pidió a las autoridades competentes estar alerta.