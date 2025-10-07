Suscribirse

Medellín

Movilización pro-Palestina en Medellín se suponía pacífica, pero terminó en violencia y con una polémica aparición de un concejal con un bate

El secretario de Seguridad, Manuel Villa, dijo que “no es protesta, es vandalismo. Generan terror y cometen delitos”.

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 2:29 a. m.
Una grave situación se presentó al finalizar la movilización pacífica pro-Palestina en Medellín.

En el sector de El Poblado, se presentaron choques entre manifestantes, funcionarios en calidad de gestores de convivencia y la Policía.

Contexto: Encapuchados provocan desmanes durante la protesta pro-Palestina y pintan grafitis en la Alcaldía de Bucaramanga

“Hasta el momento transcurría en relativa normalidad la manifestación del día de hoy, pero frente a la existencia de actos de violencia en la avenida de El Poblado, hemos ordenado en el marco del PMU la intervención y el uso diferenciado de la fuerza”, dijo en su cuenta de X el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía.

“Que no se equivoquen quienes creen que en Medellín van a desafiar la autoridad, el orden y la legalidad. Con nuestros gestores de seguridad hemos impedido actos de vandalismo y afectaciones a la integridad y propiedad de las personas. Incluso, en contra de agresiones contra personal de nuestra secretaría”, señaló.

En un video publicado en redes sociales se ve cuando un grupo de estos gestores interviene y golpea insistentemente a una persona.

Protestas frente a la Embajada de Estados Unidos, en apoyo al pueblo de Palestina.
Protestas frente a la Embajada de Estados Unidos, en apoyo al pueblo de Palestina. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La misma grabación deja ver cuando una mujer grita que se trata de una movilización pacífica.

Sin embargo, la paz ya se había ido, por lo que el secretario de Seguridad pidió la intervención de la Policía.

“Aquí la fuerza pública debe cumplir su deber legal y constitucional de protección de los derechos de quienes no hacen parte de la protesta violenta. Esto no es protesta, es vandalismo. Generan terror y cometen delitos. Quieren incendiar a Colombia. Medellín no lo va a permitir”, dijo el funcionario.

Como si fuera poco, en medio de las escandalosas imágenes, en redes sociales apareció un video que muestra al concejal Andrés ‘el Gury’ Rodríguez, del Centro Democrático, armado con un bate, mientras increpa a algunas personas.

La grabación no deja ver que hubiese choque alguno en ese momento, pero sí cuando alguna persona hace vivas al paramilitarismo.

En su cuenta de X, el mismo concejal había advertido que saldría a las calles a “defender la ciudad” de quienes, según él, quieren destruirla.

Además, esta noche aseguró que “¿uno los enfrenta para defender los niños y el “paraco” es uno? Hágame el favor. Vandalizaron todos los locales y se ponen a llorar”.

Aún no hay un saldo oficial sobre personas heridas o detenidas, ni de daños en algunos establecimientos que fueron pintados por los manifestantes.

