Movilización pro-Palestina en Medellín se suponía pacífica, pero terminó en violencia y con una polémica aparición de un concejal con un bate

Una grave situación se presentó al finalizar la movilización pacífica pro-Palestina en Medellín.

En el sector de El Poblado, se presentaron choques entre manifestantes, funcionarios en calidad de gestores de convivencia y la Policía.

“Hasta el momento transcurría en relativa normalidad la manifestación del día de hoy, pero frente a la existencia de actos de violencia en la avenida de El Poblado, hemos ordenado en el marco del PMU la intervención y el uso diferenciado de la fuerza”, dijo en su cuenta de X el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía.

“Que no se equivoquen quienes creen que en Medellín van a desafiar la autoridad, el orden y la legalidad. Con nuestros gestores de seguridad hemos impedido actos de vandalismo y afectaciones a la integridad y propiedad de las personas. Incluso, en contra de agresiones contra personal de nuestra secretaría”, señaló.

Graves desmanes se registraron en la protesta pro-Palestina en Medellín. La Alcaldía pidió la intervención inmediata de la Fuerza Pública. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/M65qHpCIoJ — Revista Semana (@RevistaSemana) October 8, 2025

En un video publicado en redes sociales se ve cuando un grupo de estos gestores interviene y golpea insistentemente a una persona.

Protestas frente a la Embajada de Estados Unidos, en apoyo al pueblo de Palestina. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La misma grabación deja ver cuando una mujer grita que se trata de una movilización pacífica.

Sin embargo, la paz ya se había ido, por lo que el secretario de Seguridad pidió la intervención de la Policía.

“Aquí la fuerza pública debe cumplir su deber legal y constitucional de protección de los derechos de quienes no hacen parte de la protesta violenta. Esto no es protesta, es vandalismo. Generan terror y cometen delitos. Quieren incendiar a Colombia. Medellín no lo va a permitir”, dijo el funcionario.

Hasta el momento transcurría en relativa normalidad la manifestación del día de hoy, pero frente a la existencia de actos de violencia en la avenida de El Poblado, hemos ordenado en el marco del PMU la intervención y el uso diferenciado de la fuerza.



Que no se equivoquen quienes… pic.twitter.com/nCMHGlrDpE — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) October 8, 2025

Como si fuera poco, en medio de las escandalosas imágenes, en redes sociales apareció un video que muestra al concejal Andrés ‘el Gury’ Rodríguez, del Centro Democrático, armado con un bate, mientras increpa a algunas personas.

La grabación no deja ver que hubiese choque alguno en ese momento, pero sí cuando alguna persona hace vivas al paramilitarismo.

A esta hora el concejal "El Gury" aparece en manifestación ciudadana en el Poblado, con un bate en la mano y amenazando a la gente.

Sres @PGN_COL una falta gravísima por parte de un dignatario electo popularmente.@FiscaliaCol @osunanestor @CaracolMedellin @RTVCnoticias pic.twitter.com/Bbe4P3BPDm — Los Escribanos (@EscribanosCol) October 8, 2025

En su cuenta de X, el mismo concejal había advertido que saldría a las calles a “defender la ciudad” de quienes, según él, quieren destruirla.

Además, esta noche aseguró que “¿uno los enfrenta para defender los niños y el “paraco” es uno? Hágame el favor. Vandalizaron todos los locales y se ponen a llorar”.

En cabeza de @AquinoTicias1, atacaron el @McDonaldsCol de la avenida El Poblado, un establecimiento lleno de niños en su interior. ¿Uno los enfrenta para defender los niños y el "paraco" es uno? Hágame el @petrogustavo favor.

Vandalizaron todos los locales y se ponen a llorar. pic.twitter.com/w2qipoA1TN — Andrés Gury Rodríguez (@AndresGuryRod) October 8, 2025