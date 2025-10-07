Suscribirse

Nación

Encapuchados provocan desmanes durante la protesta pro-Palestina y pintan grafitis en la Alcaldía de Bucaramanga

Algunos videos publicados en redes sociales dejan ver que los hechos suceden en presencia de niños.

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 11:55 p. m.
Un grupo de encapuchados pintó frases en el edificio de la Alcaldía de Bucaramanga, mientras que otras personas protestaron pacíficamente.
La protesta en favor de Palestina convocada para este martes, 7 de octubre, en rechazo al genocidio en Gaza, terminó en desmanes y con pintadas en el edificio de la Alcaldía de Bucaramanga.

Videos que circulan en redes sociales dejan ver la presencia de niños, lo que ha provocado indignación en algunos sectores en la capital santandereana.

Noticia en desarrollo...

