Nación
Encapuchados provocan desmanes durante la protesta pro-Palestina y pintan grafitis en la Alcaldía de Bucaramanga
Algunos videos publicados en redes sociales dejan ver que los hechos suceden en presencia de niños.
La protesta en favor de Palestina convocada para este martes, 7 de octubre, en rechazo al genocidio en Gaza, terminó en desmanes y con pintadas en el edificio de la Alcaldía de Bucaramanga.
Videos que circulan en redes sociales dejan ver la presencia de niños, lo que ha provocado indignación en algunos sectores en la capital santandereana.
Noticia en desarrollo...