Vandalismo en el FPC: se reporta un hincha del Bucaramanga muerto tras el clásico contra Cúcuta Deportivo

Lamentable momento vive el fútbol colombiano tras el asesinato de un hincha en el clásico de oriente entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

28 de enero de 2026, 1:05 a. m.
Hinchas del Cúcuta y Bucaramanga.
Hinchas del Cúcuta y Bucaramanga. Foto: Fotos: Colprensa

Hechos muy lamentables que manchan el fútbol colombiano. El epicentro fue el estadio General Santander y alrededores durante el partido Cúcuta Deportivo vs. Atlético Bucaramanga. Nuevamente, tras varios años de ausencia, el ‘clásico de oriente’ volvió a la primera división del fútbol colombiano gracias al ascenso del club cucuteño para este 2026, pero todo terminó en tragedia.

Apenas en la tercera fecha de la Liga Betplay, Cúcuta Deportivo fue local de su eterno rival. Atlético Bucaramanga se ha destacado en los últimos años en el fútbol colombiano con buenas campañas, yendo a torneos internacionales y siendo campeón en junio de 2024 tras vencer a Santa Fe. Así obtuvo su primera estrella en su historia y en este 2026 jugará la fase previa de la Copa Sudamericana ante América de Cali.

Por otra parte, Cúcuta Deportivo estuvo varios años en la B y le tocó luchar contra corriente buscando el anhelado ascenso y así competir en la primera división, donde ya sumó su primera estrella tras vencer en la final al Deportivo Cali en el 2006. Ambos se daban cita en un colorido clásico del FPC, pero todo este contexto quedó por el piso.

Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo.
Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo. Foto: Colprensa

El color del clásico de Oriente se apagó por los disturbios que se presentaron antes, durante y después del partido, que finalizó 2-2, pero el marcador quedó en otro contexto. Varias fuentes reportan en las redes sociales todo lo acontecido que vuelve a manchar el fútbol colombiano. Se reportan varios heridos y un asesinado.

Supuesto hincha del Bucaramanga fue asesinado en Cúcuta

Mientras Luciano Pons y Kevin Londoño marcaban para Atlético Bucaramanga, y un doblete de Jaime Peralta sentenciaba el empate y la repartición de puntos en el estadio General Santander, las peleas y los enfrentamientos eran la noticia en las redes sociales. Una triste novedad que causa revuelo con fuertes videos de las agresiones y una imagen sensible circula sobre el fanático.

Más exactamente, se presentaron enfrentamientos entre supuestos hinchas y las autoridades policiales que hacían control en la zona del estadio. La periodista Olga Lucía Cotamo informó que, en medio de los disturbios presentados, se registró un policía herido.

Pantallazo X: @CaracolCucuta
Pantallazo X: @CaracolCucuta Foto: Pantallazo X: @CaracolCucuta

Minutos después se reportó el fallecimiento de un hincha del Bucaramanga tras un brutal ataque que le causó la muerte de inmediato. La imagen muestra al fanático bumangués atacado salvajemente con un arma blanca que aún tenía en su interior. En su abdomen se ve el tatuaje del ‘Leopardo’. Según Caracol Radio, el asesinato fue muy cerca del General Santander tras finalizar el clásico.

Así se registra la primera tragedia más allá de lo deportivo que mancha el fútbol colombiano en este comienzo de año 2026. Lo que es un clásico para mostrar el color y la pasión por los equipos, tiene tintas de vandalismo y de rencillas regionalistas que dejan una víctima mortal. Se esperan sanciones para la plaza cucuteña y ambas hinchadas.

