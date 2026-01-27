Deportes

Se presentan disturbios durante el clásico Cúcuta vs. Bucaramanga en el General Santander: un policía herido

Se reportan disturbios y enfrentamientos dentro del estadio General Santander y en los alrededores en medio del partido Cúcuta Deportivo vs. Atlético Bucaramanga.

William Horacio Perilla Gamboa

27 de enero de 2026, 11:22 p. m.
Cúcuta vs. Bucaramanga.
Cúcuta vs. Bucaramanga. Foto: Colprensa / Pantallazo X

Lamentables hechos se presentan en el estadio General Santander y alrededores durante el partido Cúcuta Deportivo vs. Atlético Bucaramanga. Nuevamente, tras varios años de ausencia, el ‘clásico de oriente’ volvió a la primera división del fútbol colombiano gracias al ascenso del club cucuteño para este 2026.

Apenas en la tercera fecha de la Liga Betplay, Cúcuta Deportivo fue local de su eterno rival, Atlético Bucaramanga, que se ha destacado en los últimos años en el fútbol colombiano, siendo campeón en junio de 2024 y así obtener su primera estrella en su historia. Ahora, es dirigido por Leonel Álvarez y promete competencia esta temporada en el FPC.

Por otra parte, el club de Norte de Santander luchaba desde el torneo de ascenso para volver a la primera división y, tras varios intentos, a finales de 2025 lo pudo conseguir. Lastimosamente, el color del clásico de Oriente se apagó por los disturbios que se presentaron antes, durante y después del partido, que finalizó 2-2. Varias fuentes reportan en las redes sociales todo lo acontecido que vuelve a manchar el fútbol colombiano.

Luciano Pons y Kevin Londoño marcaron para Atlético Bucaramanga, mientras que un doblete de Jaime Peralta sentenció el empate y la repartición de puntos en el estadio General Santander. Además del marcador, la otra novedad se presentó en las gradas del escenario deportivo con un herido de por medio.

Disturbios durante el clásico Cúcuta vs. Bucaramanga

Más exactamente, se presentaron enfrentamientos entre la hinchada de Cúcuta Deportivo y las autoridades policiales que hacían control en la zona. La periodista Olga Lucía Cotamo informó que los disturbios se presentaron en el interior del escenario deportivo y a las afueras, dejando un policía herido.

La directora de la mujer del municipio de Floridablanca, Claudia Lucía Ramírez, publicó un video donde se muestra a supuestos hinchas del Cúcuta Deportivo atacando un comercio muy cerca del estadio de la ciudad. La denunciante indica que lo ocurrido no es hinchada ni amor por el fútbol, sino vandalismo.

De esta manera se registra el primer incidente más allá de lo deportivo que mancha el fútbol colombiano en este comienzo de año 2026. Lo que es un clásico para mostrar el color y la pasión por los equipos, además por la identidad de la rivalidad de Bucaramanga y Cúcuta, tiene tintas de vandalismo apenas en el primer mes del año 2026.

En la próxima fecha, Cúcuta Deportivo será local ante Fortaleza y antes se espera una resolución de la Dimayor con posibles castigos y multas para el club ‘Motilón’ por los actos vandálicos en el General Santander.

