Nación

Hospital Universitario de Santander rechaza posible intervención y defiende su manejo financiero

Frente a los anuncios de recursos por parte del Gobierno, el hospital aclaró que los cerca de 60.000 millones de pesos mencionados no corresponden a nuevas transferencias.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 3:45 p. m.
El Hospital Universitario de Santander obtuvo la acreditación de salud y el sello de no discriminación
El Hospital Universitario de Santander obtuvo la acreditación de salud y el sello de no discriminación Foto: Cortesía del Hospital Universitario de Santander.

El Hospital Universitario de Santander respondió a los anuncios del Gobierno nacional sobre una eventual intervención administrativa y aseguró que su situación financiera está siendo manejada con criterios técnicos y de sostenibilidad, en medio del debate por la formalización laboral de su personal.

La gerencia del hospital afirmó que existe disposición para avanzar en la vinculación formal de los trabajadores, pero advirtió que ese proceso no puede realizarse sin respaldo presupuestal. “Formalizar sin recursos es poner en riesgo la estabilidad del hospital y la prestación del servicio”, señalaron directivos de la institución al referirse a los requerimientos del Ministerio de Trabajo.

Según la administración del HUS, durante la reciente visita de los ministros de Salud y Trabajo se reiteró el compromiso de construir una ruta de formalización gradual, ajustada a la realidad financiera del centro asistencial y sujeta a decisiones de la junta directiva.

Frente a los anuncios de recursos por parte del Gobierno, el hospital aclaró que los cerca de 60.000 millones de pesos mencionados no corresponden a nuevas transferencias, sino al pago de obligaciones pendientes por servicios prestados a población migrante. “No se trata de dinero adicional que permita ampliar la planta de personal”, explicó la gerencia.

