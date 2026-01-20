Política

Dura crítica en contra del minSalud por polémica respuesta en vivo a gerente de hospital que lloró: “Indolente e inconsciente”

La secretaria de Salud de Antioquia le respondió duramente al jefe de la cartera y se sumó a las críticas que han existido en su contra.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 3:18 p. m.
Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo
Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Foto: Tomada de la cuenta de X de Guillermo Alfonso Jaramillo.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está en el ojo del huracán por la respuesta que dio al ser preguntado sobre el video en el que el gerente del Hospital San Rafael, Luis Fernando Arroyave, aparece llorando debido a que no le ha podido pagar al personal de salud por una deuda millonaria que las EPS tienen con el centro médico.

En diálogo con Caracol Radio, el jefe de la cartera simplemente se limitó a responder: “Los ricos también lloran”. Posteriormente, colgó la llamada, lo que le ha traído fuertes críticas.

La comisión séptima de senado debate en el recinto de plenaria la reforma a la salud. En la foto: Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Foto: Colprensa

Una de estas provino de la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, quien arremetió duramente en contra de Jaramillo. “Es una frase indolente, inconsciente e irresponsable”, dijo durante una entrevista con Noticias RCN.

“Los ricos también lloran”: la polémica respuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ante el llanto del personal del hospital San Rafael

La funcionaria sostuvo que con estas palabras se transmite “desesperanza” al personal de salud y en general a todos los colombianos.

Política

Congresistas, a ganar menos: este es el decreto que redujo millonaria suma de sus salarios

Política

Ministerio del Interior, CNE, Procuraduría y otras entidades se reunieron de cara a las elecciones de 2026

Política

Fuego amigo dentro del Gobierno Petro: Augusto Rodríguez responsabiliza a Andrés Idárraga por la imputación en su contra

Política

Deudores alimentarios morosos no podrían ingresar a conciertos y partidos con esta ley que propone Jennifer Pedraza

Política

Jennifer Pedraza destapa presunta compra de título universitario de Juliana Guerrero

Política

Miguel Uribe Londoño volverá a ser candidato presidencial: este será el partido que lo avalará

Política

Defensoría del Pueblo emitió alerta en municipios de Risaralda que estarían en riesgo por el ELN y el Clan del Golfo

Política

Gobierno se despacha contra el hospital San Juan de Dios de Itagüí luego de que su gerente, entre lágrimas, pidiera ayuda: “Es un nido de corrupción”

Salud

“Los ricos también lloran”: la polémica respuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ante el llanto del personal del hospital San Rafael

Opinión

A Julián Zuleta lo mató el Fomag

“Los que están viviendo el dolor, los que están viviendo la amenaza de muerte, son los pacientes y los que están enfrentándose a la falta de pago son los trabajadores de la salud”, señaló.

Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia.
Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia. Foto: Secretaría de Salud de Antioquia

Asimismo, Ramírez le lanzó un mensaje al ministro de Salud asegurándole que no solo los ricos derraman lágrimas, sino que “todos lloran” por cuenta de la crisis en la que se encuentra el sistema.

De hecho, recordó que más de 2.000 personas han muerto por la falta de entrega de medicamentos y muchísimos otros están pasando por momentos complejos por esta misma situación. “Lloran y lloran sus familias por la indolencia del ministro”, apuntó.

“Pablo Escobar y sus sicarios dijeron ‘los ricos también lloran’”: Fico Gutiérrez crítica al ministro de Salud

La secretaria fue más allá y sostuvo que detrás de esta crisis hay una clara premeditación, lo que se ha hecho con el objetivo de presionar por la reforma que quieren hacer desde el Gobierno. “No lo previeron y, si lo hicieron, se muestran indolentes y omitieron que los más perjudicados iban a ser los pacientes”, manifestó.

“Toda la red hospitalaria pública y privada del departamento de Antioquia está sumergida en la misma crisis y, por lo que vimos ayer, aparte de la indolencia del ministro, la intimidación; la gente no se atreve a hablar y están sufriendo en silencio”, añadió.

Más de Política

aumentaron el salario a los congresistas

Congresistas, a ganar menos: este es el decreto que redujo millonaria suma de sus salarios

Reunión Comisión Electoral.

Ministerio del Interior, CNE, Procuraduría y otras entidades se reunieron de cara a las elecciones de 2026

Augusto Rodríguez y Andrés Idárraga.

Fuego amigo dentro del Gobierno Petro: Augusto Rodríguez responsabiliza a Andrés Idárraga por la imputación en su contra

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Dura crítica en contra del minSalud por polémica respuesta en vivo a gerente de hospital que lloró: “Indolente e inconsciente”

Representante a la Cámara Jennifer Pedraza.

Deudores alimentarios morosos no podrían ingresar a conciertos y partidos con esta ley que propone Jennifer Pedraza

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció que Juliana Guerrero habría comprado su título universitario.

Jennifer Pedraza destapa presunta compra de título universitario de Juliana Guerrero

Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño volverá a ser candidato presidencial: este será el partido que lo avalará

Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, brindó un panorama de lo que ocurre en esta zona del país. También habló de los riesgos de violencia que han detectado en Florida y Pradera, Valle del Cauca.

Defensoría del Pueblo emitió alerta en municipios de Risaralda que estarían en riesgo por el ELN y el Clan del Golfo

La comisión séptima de senado debate en el recinto de plenaria la reforma a la salud. En la foto: Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

Gobierno se despacha contra el hospital San Juan de Dios de Itagüí luego de que su gerente, entre lágrimas, pidiera ayuda: “Es un nido de corrupción”

Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero.

Gustavo Petro amenaza con liquidar las EPS intervenidas: “Son un barril sin fondo”

Noticias Destacadas