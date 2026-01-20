Dura crítica en contra del minSalud por polémica respuesta en vivo a gerente de hospital que lloró: “Indolente e inconsciente”

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está en el ojo del huracán por la respuesta que dio al ser preguntado sobre el video en el que el gerente del Hospital San Rafael, Luis Fernando Arroyave, aparece llorando debido a que no le ha podido pagar al personal de salud por una deuda millonaria que las EPS tienen con el centro médico.

En diálogo con Caracol Radio, el jefe de la cartera simplemente se limitó a responder: “Los ricos también lloran”. Posteriormente, colgó la llamada, lo que le ha traído fuertes críticas.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Foto: Colprensa

Una de estas provino de la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, quien arremetió duramente en contra de Jaramillo. “Es una frase indolente, inconsciente e irresponsable”, dijo durante una entrevista con Noticias RCN.

“Los ricos también lloran”: la polémica respuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ante el llanto del personal del hospital San Rafael

La funcionaria sostuvo que con estas palabras se transmite “desesperanza” al personal de salud y en general a todos los colombianos.

“Los que están viviendo el dolor, los que están viviendo la amenaza de muerte, son los pacientes y los que están enfrentándose a la falta de pago son los trabajadores de la salud”, señaló.

Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia. Foto: Secretaría de Salud de Antioquia

Asimismo, Ramírez le lanzó un mensaje al ministro de Salud asegurándole que no solo los ricos derraman lágrimas, sino que “todos lloran” por cuenta de la crisis en la que se encuentra el sistema.

De hecho, recordó que más de 2.000 personas han muerto por la falta de entrega de medicamentos y muchísimos otros están pasando por momentos complejos por esta misma situación. “Lloran y lloran sus familias por la indolencia del ministro”, apuntó.

“Pablo Escobar y sus sicarios dijeron ‘los ricos también lloran’”: Fico Gutiérrez crítica al ministro de Salud

La secretaria fue más allá y sostuvo que detrás de esta crisis hay una clara premeditación, lo que se ha hecho con el objetivo de presionar por la reforma que quieren hacer desde el Gobierno. “No lo previeron y, si lo hicieron, se muestran indolentes y omitieron que los más perjudicados iban a ser los pacientes”, manifestó.

“Toda la red hospitalaria pública y privada del departamento de Antioquia está sumergida en la misma crisis y, por lo que vimos ayer, aparte de la indolencia del ministro, la intimidación; la gente no se atreve a hablar y están sufriendo en silencio”, añadió.