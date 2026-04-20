Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, propone cambios a las EPS para que no sean aseguradoras

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, planteó una vez más su interés en cambiar las entidades promotoras del servicio de salud (EPS), acusándolas de no ejecutar su rol de aseguradoras del sistema.

Esa afirmación la hizo en una rueda de prensa en la que también defendió el porcentaje de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que ha establecido el Gobierno nacional, pese a que los actores del sistema insisten en afirmar que esos recursos son insuficientes para la operación.

“Tenemos que cambiar las EPS para que no vuelvan a ser aseguradoras. Eso es lo que les hemos venido proponiendo desde hace tres años con la reforma, que no sean aseguradoras, porque no son capaces de mantener el aseguramiento”, expresó Jaramillo.

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El ministro hizo esa afirmación presentando una diapositiva en la que se detallaba que, según expertos, la suficiencia no puede ser de carácter retrospectivo, por lo que considera que la prima UPC no puede ser, por tanto, retrospectiva.

“No está ni siquiera en la literatura actuaria, ni por supuesto en el orden jurídico”, afirmó Jaramillo.

El encargado de la cartera de Salud comentó que la variable de siniestralidad no mide la suficiencia de la prima, sino que, a juicio del Gobierno, es un indicador del desempeño y eficiencia de la aseguradora como empresa privada.

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“Lo que nunca mencionan ellos es cuál es la gestión del riesgo que están haciendo. Hoy, la gestión del riesgo es terriblemente mala. Aquí hablan de dinero, pero no están diciendo cómo es que van a mejorar el servicio, no hablan de cuándo van a entregar medicamentos o cuándo van a operar a la gente. Hablan de más recursos, están tergiversando la teoría actuarial”, enfatizó el ministro.

Jaramillo acusó a las EPS de no cumplir con su tarea de gestionar el riesgo en salud y de no estar atendiendo la atención primaria en salud. En ese punto, el ministro enfatizó sus cuestionamientos a los datos de siniestralidad financiera que presentan las EPS.