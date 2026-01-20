La grave amenaza del ministro de Salud contra el Hospital Universitario de Santander que enciende las alarmas

Un nuevo escándalo protagonizó este martes, 20 de enero, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

El funcionario, acompañado del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, visitó el Hospital Universitario de Santander para inspeccionar cómo avanzaban acuerdos que, según dijo, se habían logrado con la entidad para la formalización de empleos.

“Me pidieron 12.000 millones para arreglar pediatría y ginecología y obstetricia; me pareció un poco exagerado, pero está bien, lo vamos a revisar”, dijo Jaramillo.

“Eso fue lo que pidió, eso entonces el acelerador lineal con el búnker, que sumaba 21.000 millones, que eso da 33.000 millones de pesos”, explicó delante del ministro del Trabajo y el gerente del Hospital, el teniente coronel (r.) Ricardo Arturo Hoyos Lanziano.

“Y los otros 33.000 millones de pesos, miremos el acta de la Contraloría, los otros 33.000 millones de pesos eran para formalizar, no lo quieren hacer, entonces vamos a tener que ver qué es lo que vamos a hacer, si me toca intervenir este hospital para que se cumpla el acuerdo”, enfatizó.

La amenaza del ministro Jaramillo no llegó sola. El Ministerio del Trabajo anunció en la red social X una sanción millonaria contra el hospital.

“El gobierno del presidente @petrogustavo llega al Hospital Universitario de Santander para honrar compromisos aplazados desde 2018. Tras años de incumplimientos, #MinTrabajo impuso sanción cercana a $ 3.000 millones y avanza la formalización: 23 cargos ya y ruta para 100 más”, postearon.

SEMANA conoció, desde el Hospital Universitario, que dicha formalización no ha podido llevarse a cabo por dos razones fundamentales: en primer lugar, por las profundas implicaciones económicas que tendría para el equilibrio financiero de la institución; y en segundo lugar, porque actualmente rige la Ley de Garantías, la cual impide realizar modificaciones a la planta de personal.

Además, porque consideran grave la amenaza del ministro Jaramillo, pues aseguran que los recursos mencionados por el alto funcionario obedecen a dinero que el Gobierno adeudaba al hospital por la atención a población migrante. El pago de esta deuda —que era una obligación previa del Estado— fue condicionado a que dichos recursos se destinaran exclusivamente a la formalización laboral.

Además, porque creen que la formalización enfrenta obstáculos reales y objetivos, ya que a las restricciones legales mencionadas se le suman factores económicos de gran impacto, como el aumento del salario mínimo, que califican de desproporcionado, el incremento en los recargos por horas nocturnas y la reducción de la jornada laboral.

En la institución creen que, si bien estas medidas pueden mejorar las condiciones de los trabajadores, también afectan de manera significativa y, en algunos casos, dramática la sostenibilidad financiera de los hospitales públicos, incluido el Hospital Universitario de Santander.

Es por eso que aseveran que el ministro Jaramillo abusa del poder que le otorga su cargo y condiciona al gerente del hospital.

Más cuando creen que el Hospital es una institución que es modelo a nivel nacional: el hospital público más importante de Santander, con superávit financiero, altos estándares de calidad en la prestación de servicios y reconocido como referente en el sector salud.

Confesiones del gerente de un hospital de Itagüí que rompió en llanto en una rueda de prensa: la crisis de la salud lo tiene enfermo

Este escándalo se suma al protagonizado en las últimas horas por el ministro, quien dijo que “los ricos también lloran”, tras el conmovedor relato del gerente del Hospital San Rafael, de Itagüí, en Antioquia, que dijo que ha tenido que ver cómo algunos de sus funcionarios “se desmayan de hambre”, pues no les ha podido pagar desde octubre, a raíz de la deuda de las EPS intervenidas por el Gobierno.

Luis Fernando Arroyave Soto, gerente de Hospital San Rafael de Itagüí. Foto: Gobernación de Antioquia

Además del fallo que le ordena pagar más de 280.000 millones de pesos a la red hospitalaria de Rionegro, Antioquia.