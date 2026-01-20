Bucaramanga

La grave amenaza del ministro de Salud contra el Hospital Universitario de Santander que enciende las alarmas

Guillermo Jaramillo anunció que intervendría la institución y el Ministerio del Trabajo le impuso una millonaria sanción. Estos son los detalles.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 1:13 a. m.
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, expidió un decreto para impulsar temas de la reforma, mientras que Armando Benedetti, ministro del Interior, insiste en una concertación.
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, expidió un decreto para impulsar temas de la reforma, mientras que Armando Benedetti, ministro del Interior, insiste en una concertación. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Un nuevo escándalo protagonizó este martes, 20 de enero, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

El funcionario, acompañado del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, visitó el Hospital Universitario de Santander para inspeccionar cómo avanzaban acuerdos que, según dijo, se habían logrado con la entidad para la formalización de empleos.

“Me pidieron 12.000 millones para arreglar pediatría y ginecología y obstetricia; me pareció un poco exagerado, pero está bien, lo vamos a revisar”, dijo Jaramillo.

“Eso fue lo que pidió, eso entonces el acelerador lineal con el búnker, que sumaba 21.000 millones, que eso da 33.000 millones de pesos”, explicó delante del ministro del Trabajo y el gerente del Hospital, el teniente coronel (r.) Ricardo Arturo Hoyos Lanziano.

Nación

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la emergencia económica

Bucaramanga

Misteriosa y trágica muerte de mochilero argentino en Colombia: su cadáver fue hallado en un río de Piedecuesta, Santander

Bucaramanga

Conocido cantante de cumbias atacó con cuchillo por segunda vez a su expareja en Bucaramanga

Nación

Temblor en la tarde de este lunes 5 de enero en Colombia: este fue el epicentro y magnitud

Bucaramanga

Procuraduría detecta 14 presuntas irregularidades en el peaje La Punta, en Santander, y abre investigación disciplinaria

Nación

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Bucaramanga

Hombre salió de misa de aguinaldos y murió tras fatal accidente en Santander

Política

Dura crítica en contra del minSalud por polémica respuesta en vivo a gerente de hospital que lloró: “Indolente e inconsciente”

Política

Gobierno se despacha contra el hospital San Juan de Dios de Itagüí luego de que su gerente, entre lágrimas, pidiera ayuda: “Es un nido de corrupción”

Salud

“Los ricos también lloran”: la polémica respuesta del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ante el llanto del personal del hospital San Rafael

“Y los otros 33.000 millones de pesos, miremos el acta de la Contraloría, los otros 33.000 millones de pesos eran para formalizar, no lo quieren hacer, entonces vamos a tener que ver qué es lo que vamos a hacer, si me toca intervenir este hospital para que se cumpla el acuerdo”, enfatizó.

La amenaza del ministro Jaramillo no llegó sola. El Ministerio del Trabajo anunció en la red social X una sanción millonaria contra el hospital.

“El gobierno del presidente @petrogustavo llega al Hospital Universitario de Santander para honrar compromisos aplazados desde 2018. Tras años de incumplimientos, #MinTrabajo impuso sanción cercana a $ 3.000 millones y avanza la formalización: 23 cargos ya y ruta para 100 más”, postearon.

SEMANA conoció, desde el Hospital Universitario, que dicha formalización no ha podido llevarse a cabo por dos razones fundamentales: en primer lugar, por las profundas implicaciones económicas que tendría para el equilibrio financiero de la institución; y en segundo lugar, porque actualmente rige la Ley de Garantías, la cual impide realizar modificaciones a la planta de personal.

Además, porque consideran grave la amenaza del ministro Jaramillo, pues aseguran que los recursos mencionados por el alto funcionario obedecen a dinero que el Gobierno adeudaba al hospital por la atención a población migrante. El pago de esta deuda —que era una obligación previa del Estado— fue condicionado a que dichos recursos se destinaran exclusivamente a la formalización laboral.

Además, porque creen que la formalización enfrenta obstáculos reales y objetivos, ya que a las restricciones legales mencionadas se le suman factores económicos de gran impacto, como el aumento del salario mínimo, que califican de desproporcionado, el incremento en los recargos por horas nocturnas y la reducción de la jornada laboral.

En la institución creen que, si bien estas medidas pueden mejorar las condiciones de los trabajadores, también afectan de manera significativa y, en algunos casos, dramática la sostenibilidad financiera de los hospitales públicos, incluido el Hospital Universitario de Santander.

Es por eso que aseveran que el ministro Jaramillo abusa del poder que le otorga su cargo y condiciona al gerente del hospital.

Más cuando creen que el Hospital es una institución que es modelo a nivel nacional: el hospital público más importante de Santander, con superávit financiero, altos estándares de calidad en la prestación de servicios y reconocido como referente en el sector salud.

Confesiones del gerente de un hospital de Itagüí que rompió en llanto en una rueda de prensa: la crisis de la salud lo tiene enfermo

Este escándalo se suma al protagonizado en las últimas horas por el ministro, quien dijo que “los ricos también lloran”, tras el conmovedor relato del gerente del Hospital San Rafael, de Itagüí, en Antioquia, que dijo que ha tenido que ver cómo algunos de sus funcionarios “se desmayan de hambre”, pues no les ha podido pagar desde octubre, a raíz de la deuda de las EPS intervenidas por el Gobierno.

Luis Fernando Arroyave Soto, gerente de Hospital San Rafael de Itagüí.
Luis Fernando Arroyave Soto, gerente de Hospital San Rafael de Itagüí. Foto: Gobernación de Antioquia

Además del fallo que le ordena pagar más de 280.000 millones de pesos a la red hospitalaria de Rionegro, Antioquia.

Más de Bucaramanga

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, expidió un decreto para impulsar temas de la reforma, mientras que Armando Benedetti, ministro del Interior, insiste en una concertación.

La grave amenaza del ministro de Salud contra el Hospital Universitario de Santander que enciende las alarmas

Reunión entre el Gobierno nacional y gobernadores de Colombia.

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la emergencia económica

Ángel Luciano Morales, mochilero argentino muerto en Piedecuesta, Santander.

Misteriosa y trágica muerte de mochilero argentino en Colombia: su cadáver fue hallado en un río de Piedecuesta, Santander

Saúl Naranjo, el reconocido cantante de cumbias habría atacado a su pareja por segunda vez.

Conocido cantante de cumbias atacó con cuchillo por segunda vez a su expareja en Bucaramanga

Sismo temblor sismografo Colombia

Temblor en la tarde de este lunes 5 de enero en Colombia: este fue el epicentro y magnitud

Se detectaron 14 presuntas irregularidades que ponen en cuestión la forma como fue asumida la operación del peaje

Procuraduría detecta 14 presuntas irregularidades en el peaje La Punta, en Santander, y abre investigación disciplinaria

Las autoridades llegaron al lugar para iniciar la investigación y hacer el levantamiento del cadáver (imagen de referencia)

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Este es el hombre que se convirtió en la víctima de este triste historia.

Hombre salió de misa de aguinaldos y murió tras fatal accidente en Santander

Girón, Santander

La grave denuncia de un exconcejal de Bucaramanga contra unos presuntos negocios turbios en el tránsito de Girón

Accidente de tránsito de bus que cubría la ruta Bucaramanga–Arauca.

Copetrán revela hipótesis y la identidad de la persona que murió en accidente de bus que cayó a un abismo en la vía Bucaramanga–Arauca

Noticias Destacadas