Envían a prisión a alias Culebro, presunto integrante del ELN capturado en Santander

Capturaron por orden judicial a alias Culebro, presunto integrante del ELN, requerido por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y rebelión. La operación se realizó en el marco de la ‘Operación Sostenida Esparta’ y bajo la coordinación de la Fiscalía Segunda Especializada de Arauca.

En este operativo también participó la Policía Nacional en Santander, a través de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol), en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional.

De acuerdo con las autoridades, la captura fue resultado de labores interinstitucionales de inteligencia, investigación y judicialización, que permitieron ubicar a este sujeto, quien estaría vinculado al Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, estructura con presencia en zonas fronterizas con Venezuela.

Las investigaciones indican que alias Culebro tendría una trayectoria criminal superior a 11 años al servicio de esta estructura, con presunta participación en homicidios, extorsiones e intimidaciones en áreas rurales del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, y sectores limítrofes.

Así mismo, es señalado de presuntamente participar en el homicidio de un líder social integrante de la Asociación Campesina de Arauca (ACA), ocurrido en 2016, quien también hacía parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Ana. De igual forma, se le vincula con el asesinato de una mujer estilista en el sector Pueblo Nuevo, hecho registrado ese mismo año.

Este sujeto estaría vinculado al Frente Domingo Laín Sáenz del ELN. Foto: Policía de Santander

Según las autoridades, durante su permanencia en el grupo armado, el capturado habría integrado un grupo conocido como Los Comandos de la Muerte, bajo el mando de otro cabecilla del ELN, donde presuntamente desarrollaba acciones criminales relacionadas con el control territorial.

Las investigaciones también establecieron que desde 2022 se encontraba radicado en el departamento de Santander, en los municipios de Sábana de Torres y Barbosa, con el aparente propósito de ocultar su identidad y evadir la acción de las autoridades.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente y, en audiencia ante un juez de control de garantías, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Este resultado operativo refleja el compromiso inquebrantable de la Policía Nacional por desarticular las estructuras al margen de la ley que amenazan la seguridad y la convivencia de nuestros ciudadanos. Cada acción coordinada con las autoridades judiciales representa un paso firme en la defensa de la legalidad y la tranquilidad de nuestras comunidades”, dijo el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander.