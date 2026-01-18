Confesiones del gerente de un hospital de Itagüí que rompió en llanto en una rueda de prensa: la crisis de la salud lo tiene enfermo

Luis Fernando Arroyave Soto, un médico cirujano de 65 años, se hizo tendencia esta semana tras romper en llanto en medio de una rueda de prensa en la Gobernación de Antioquia, cuando habló de la difícil situación que vive el personal del hospital que gerencia, el San Rafael de Itagüí, según él, por las deudas de las EPS intervenidas por el gobierno Petro.

Luis Fernando Arroyave Soto, gerente de Hospital San Rafael de Itagüí. Foto: Gobernación de Antioquia

Su centro asistencial está ubicado en un municipio de unos 300.000 habitantes que colinda con Medellín.

Atiende pacientes de la capital antioqueña, pero también de otros municipios del Valle de Aburrá como Caldas, La Estrella, Envigado, Sabaneta y de Antioquia, como Peque, entre otros.

Asegura que la difícil situación económica ha llevado a algunos de sus trabajadores se desmayen de hambre por la falta de pagos de salarios.

SEMANA: ¿Cuál es el panorama del Hospital San Rafael?

Luis Fernando Arroyave Soto El hospital está en una crisis severa de salud, estamos haciendo un programa de saneamiento fiscal y financiero, la crisis se nos agravó mucho después del chu, chu, chu, porque los recursos no nos han llegado a los hospitales públicos, y a muchos hospitales privados tampoco, pero los pacientes sí siguen llegando.

Los pacientes están llegando en muy malas condiciones, porque no les están entregando medicamentos. A un diabético que no le entregan su insulina, se descompensa; un hipertenso sin medicamentos, se descompensa; un paciente con una falla cardiaca; todas las patologías que no son atendidas de forma oportuna terminan en urgencias. Por eso los servicios de urgencia en el país y Antioquia están desbordados, más de 100, 150 %, eso ha llevado a una pérdida de recursos de los hospitales.

Las EPS pasan meses sin girarse un peso, no tenemos recursos con qué comprar medicamentos, no tenemos para pagarle al personal, por ejemplo, no hemos podido pagarle a la gente desde octubre del año pasado.

SEMANA ¿Cuántos empleados tiene?

Luis Fernando Arroyave Soto: Tengo 460 funcionarios, empleos directos de la salud, pero hay que tener en cuenta que no es solo la salud, debo tener vigilancia, personal de oficios varios y aseo, personal de lavandería, quién haga la alimentación, eso lo tenemos subcontratado con empresas que, algunas, nos han venido ayudando, aguantado hasta un año sin que les podamos pagar, pero no nos han cerrado los servicios, pero no aguantan más, algunas están a punto de cerrar por iliquidez, generada por aseguradoras y por el gobierno que no quiere girar los recursos a la salud; es muy difícil trabajar en esas condiciones.

La situación de salud y cómo nos tienen las aseguradoras y el gobierno, porque es quien da la orden de pago o no, nos tienen casi en indigencia, porque no tener para pagar el sueldo durante cuatro meses; es muy duro. Sin embargo, esta gente (los empleados), son unos héroes, siguen atendiendo a la gente con cariño y con amor, a pesar de que no han recibido sus salarios.

SEMANA ¿Hace cuánto no recibe usted salario?

Luis Fernando Arroyave Soto: Estamos en mora hace cuatro meses de la mayor parte del personal, pero también tengo que guardar para comprar insumos. No todo lo puedo invertir en nóminas, también tengo que guardar para insumos, porque cuando llega un paciente asfixiado por un epoc (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), por una enfermedad pulmonar, tengo que tener inhaladores, jeringas, porque sino tengo insumos nada hago, pero si no tengo personas, nada hago.

Mucha gente renunció en diciembre, lamentablemente creyeron que en otras partes iban a conseguir trabajo, y todos volvieron.

Gustavo Petro entrega sus propias cifras sobre las deudas de EPS a las IPS, habla de “barbaridad” y pregunta dónde está la fiscal Luz Adriana Camargo

SEMANA: ¿Cuántas personas?

Luis Fernando Arroyave Soto: Fueron 76, la mayoría pensaron que otros hospitales los iba a emplear y tuvieron que regresar.

SEMANA: ¿Cómo está la infraestructura de su hospital?

Luis Fernando Arroyave Soto: El gobierno departamental nos ha ayudado para mejorarla, inclusive poder aumentar en el número de camas. Mientras algunos otros hospitales han cerrado, yo he aumentado el número de camas. Pero con una dificultad grande por el flujo de caja para pagarle al personal. Pasamos de 54 a 111 camas.

SEMANA: ¿Uno cómo explica que en medio de la crisis esto pase?

Luis Fernando Arroyave Soto: Porque el gobierno departamental se ha puesto la camiseta y nos ha ayudado.

SEMANA: ¿Cuál es la deuda real que tienen las EPS con su hospital?

Luis Fernando Arroyave Soto: En total, la deuda del hospital son 27.000 millones de pesos. Había hablado de 22.000 porque hablaba de lo que debe Savia Salud y Nueva EPS, pero tenemos contrato con casi todas las aseguradores, somos un hospital que cubre casi todo el sur el Valle de Aburrá, sobre todo en la parte de trauma, que es una especialidad que tiene que contar con ortopedista, cirujano maxilofacial, cirujano general, unidad de cuidados intensivos, todos los accidentes de tránsito, y eso que el SOAT nos ha venido pagando.

SEMANA: ¿Cuántos usuarios tiene que atender?

Luis Fernando Arroyave Soto: Entre 5 y 6 mil en urgencias al mes, sin contar los hospitalizados, los de UCI, los de consulta externa.

SEMANA: ¿Cómo está el hospital a nivel regional y nacional?

Luis Fernando Arroyave Soto: En una crisis severa por la falta de flujo y recurso económico, las personas que nos distribuyen medicamentos, los insumos de ortopedia, los materiales para poder operar nos han cerrado las puertas, y no porque quieran, o porque sean inhumanos, sino porque pasan 6 meses o un año sin poderles pagar, ellos también tienen que responder ante sus dueños. Cuando no hay despachos y necesitamos algo, nos dicen: páguennos de contado, si no nos han pagado las aseguradoras, ¿de dónde sacamos para pagar de contado? Es muy difícil así, a veces nos toca sacar de lo poquito que tenemos pa mandar a comprar jeringas, agujas, y poderle quitar el dolor a cualquier persona que llega con él.

SEMANA: ¿Hace cuánto está al frente del Hospital?

Luis Fernando Arroyave Soto: Yo asumí la gerencia en octubre de 2024, en plena crisis. Asumí con un hospital que debía 66.000 millones de pesos, que cuando lo cogí le debía seis o siete meses de salarios a la gente, el gobernador nos apoyó y nos dio 10 mil millones de pesos, pero ya el hospital les debía 9.700 millones de pesos a los funcionarios.

Alarmante: 11 EPS intervenidas por el gobierno Petro concentran el 80% de la deuda a los hospitales. Shu, shu, shu

SEMANA: ¿Cuál es la deuda ahora?

Luis Fernando Arroyave Soto: Es alrededor de los 5.000 millones de pesos.

SEMANA: ¿Es decir que en medio de la crisis está en un buen momento?

Luis Fernando Arroyave Soto: No, ojalá. Estoy en un momento muy crítico, porque Nueva EPS desde agosto no me paga, o me da una chichigua, como me llegó ahorita un giro de 19 millones de pesos, ¿cómo hace uno? Savia Salud ha venido pagando, pero no la totalidad como debería. Hemos subsistido con eso, con algunos pagos del SOAT y con lo que el gobierno departamental nos ha podido ayudar.

SEMANA: ¿Este ha sido el reto más importante de su carrera?

Luis Fernando Arroyave Soto: Sí, los otros estaban en una época diferente, esta época es diferente, el gobierno no había pauperizado tanto la salud. Es un reto muy grande, y es un reto haber dado la cara, mostrando la realidad del personal de salud. Nadie quería dar la cara, uno no sabe qué va a pasar, Con estas declaraciones yo me puedo estar llenando de personas que no quieren que uno muestre la realidad.

Este hospital no se lo había querido recibir nadie al gobernador. Ha sido muy duro, llevo un año larguito, llegué sano a este hospital, ya estoy diabético e hipertenso por el estrés, a veces me descompenso, pero estoy manejándolo, Siento que alguien tiene que dar la cara y frentear la cosa.

SEMANA: ¿Busca interponer alguna acción al decir que está enfermo por esta situación?

Luis Fernando Arroyave Soto: No. Soy consciente que ha sido por el estrés, cuando me llaman y me dicen, no hay jeringas, que no hay con qué operar a un paciente, que no hay recursos. La verdad, esto debe ser una unión del Gobierno nacional, gobierno departamental y municipal, si no vamos a acabar cerrados todos.