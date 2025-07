Mostró varios cuadros estadísticos y concluyó que la deuda de las EPS no es de 32,9 billones de pesos, sino que superaría los 100 billones.

Habló de las finanzas de la Nueva EPS, la más grande del país, y arremetió contra el partido Cambio Radical y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. “El señor Vargas Lleras, a quien le he dado mi abrazo solidario por sus problemas de salud , pero Cambio Radical tiene que tomar una decisión”, dijo.

Petro denunció que la deuda de las Empresas Prestadoras de Salud no intervenidas con las Instituciones Prestadoras de Salud se duplicó el último año.

“¿Dónde está la fiscal (Luz Adriana Camargo) que no está investigando? ¿Por qué no ordenaron hacer contabilidad forense? Duplicaron en un año la deuda", afirmó.

“Hemos girado 87,89 billones y las EPS solo registran 85. Ellos dicen que recibieron 85 y nosotros giramos casi 88. ¿A dónde fue a parar esa plata? No aparecen los otros recursos. El vagabundo del señor Olmedo López (exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo), traidor del progresismo y del pueblo de Colombia se tumbó 26.000 millones. Aquí se tumbaron el mismo año 2.71 billones y no hay proceso judicial. Esto debe ser denunciado. Es un crimen de lesa humanidad. Espero que a la fiscal Luz Adriana Camargo no la tumbe el Consejo de Estado. A ese punto hemos llegado", afirmó.