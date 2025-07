Petro alertó que quieren tumbar su reforma a la salud: habló de estrategia premeditada para desatar “caos de manera criminal”

“En realidad, la deuda de las EPS es muy superior a la de 33 billones de pesos. Si se sumara toda la deuda histórica de todas las EPS al día de hoy, en valor de pesos del año 2025 —ejercicio económico que no se ha hecho porque han faltado economistas buenos en MinSalud, o porque no han querido tenerlos, sino algunos proclives a esconder la verdad, y no se ha querido medir esta cantidad que ante la Corte se debe presentar para que se conozca la verdad—, la deuda ascendería a más de cien billones de pesos”, expuso Gustavo Petro en el mensaje que publicó en su cuenta de X.

“La inmensa mayoría de las EPS han desaparecido. De 157 EPS que existieron, ya solo quedan dos solventes, muy pequeñas, que respetan los mínimos de las reglas financieras. El 89 % de los afiliados en el país no están asegurados por nadie, no hay reservas técnicas en las EPS”, afirmó el presidente Gustavo Petro.

Y avanzó en el extenso trino: “La deuda generada en estos últimos dos años no es de las EPS intervenidas, al contrario, ha disminuido si se descuenta la Nueva EPS; en cambio, las no intervenidas duplicaron la deuda solo en dos años”.

“Todo el aumento, que es el mayor de la historia, que produjo mi gobierno en dinero público, se ha vuelto, mayoritariamente, patrimonio particular de los dueños de las EPS y de algunos alcaldes politiqueros de la oposición. He ordenado sendas auditorías a alcaldes, gobernadores y gerentes de IPS públicas municipalizadas y forense para la Nueva EPS, que por no tener sistema, aún no conocemos los datos. Se está implementando”, subrayó.