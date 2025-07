Petro defendió su nuevo ‘decretazo’ en el que le quitó al Consejo de Estado la potestad de revisar tutelas en su contra

Pero, las críticas no se han hecho esperar, es el caso de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien por medio de su cuenta personal de X, dio a conocer que demandará el decreto firmado por Gustavo Petro.

“Como lo anuncié ayer, aquí está radicada la demanda de nulidad contra el Decreto 0799 con el que Petro legisla en causa propia para que las tutelas en su contra sean decididas por jueces del circuito, o con igual categoría. No vamos a permitir que se altere el acceso a la justicia especializada con un decreto inconstitucional que vulnera la Constitución en su artículo 152 para garantizar impunidad a su favor”, dice el mensaje de la congresista.

Pero no es la única demanda sobre el polémico decreto de Petro, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, también reveló que interpondrá acciones legales para tumbarlo.

“Junto al concejal @Danielbricen demandamos el decreto con el que Petro insiste en hacer una consulta popular que el Senado ya le negó. No podemos normalizar el chantaje presidencial: ‘aprueban mi reforma o decretazo’. Saltarse al Congreso es romper la Constitución”, expresó el exfuncionario.

#ATENCIÓN | Junto al concejal @Danielbricen demandamos el decreto con el que Petro insiste en hacer una consulta popular que el Senado ya le negó. No podemos normalizar el chantaje presidencial: "aprueban mi reforma o decretazo". Saltarse al Congreso es romper la Constitución.

Agregó: “Esto no es democracia, es autoritarismo disfrazado de participación. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Si permitimos que un presidente pase por encima de la ley, ¿para qué tenemos instituciones? Gobernar no es imponer. Las instituciones se respetan”.