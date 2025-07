Habla la cirujana que el Gobierno Petro pidió investigar: “Es importante contar mi versión”

El presidente Gustavo Petro se pronunció el pasado 6 de julio sobre un incidente que ocurrió dentro de una clínica de Pereira y pidió la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. La protagonista de la historia, una cirujana especialista en cáncer de mama, rompió el silencio en SEMANA y pidió compartir su versión sobre lo que aconteció.

El primer mandatario retomó una denuncia ciudadana que sembró dudas sobre la atención que la profesional, identificada como Carolina Álvarez Tapias, le brindó a una paciente en una clínica del Eje Cafetero: “¿Estarían negando procedimientos médicos a quienes apoyan a Gustavo Petro?”. El jefe de Estado respondió: “La ética médica impide discriminar un paciente, y menos por razones políticas”.

La queja está sustentada en un video que grabó un acompañante de la usuaria, quien captó a la funcionaria y manifestó: “La señora dice que el culpable de que estemos así es Gustavo Petro. Nosotros ponemos nuestra posición y la señora está diciendo que no va a operar a mi esposa porque estoy defendiendo a Gustavo Petro. No tiene por qué una mastóloga hablarme de Gustavo Petro aquí, esa no es su función”.

En un video compartido a SEMANA, la cirujana manifestó que el incidente la ha afectado personal y profesionalmente, y que intentó guardar silencio; sin embargo, consideró que el alcance de los señalamientos la llevó a explicar lo ocurrido frente a la opinión pública, “no para defenderme, sino para quienes me conocen y quienes aún no me conocen puedan comprender desde dónde actúo y por qué hago lo que hago”.

Ella empezó diciendo que recibió a una paciente con diagnóstico de cáncer de mama, quien llevaba varios meses esperando su cirugía: “En la consulta, intenté explicarle, con honestidad, que el retraso en el proceso no era por falta de voluntad médica, sino porque había un cambio de entidad y, además, para nadie es un secreto que estamos atravesando un momento crítico en el sistema de salud, donde muchos procesos están demorados”.

De acuerdo con la cirujana, esta fue la reacción en el consultorio: “La familia se sintió aún más frustrada y lo que comenzó como una conversación médica terminó convirtiéndose en un momento de tensión y malestar. Se le elevaron los tonos y empezaron a grabar sin autorización, y surgieron acusaciones que no corresponden a la realidad, como que me negaba a atender pacientes por razones políticas. Eso no es cierto y nunca lo ha sido”.

Carolina Álvarez Tapias dijo: “Jamás, en mis años de ejercicio profesional, he negado a una persona el servicio por pensar distinto a mí. Atiendo a personas hace muchos años en hospitales públicos y privados de todos los contextos con la misma vocación y respeto, pero también he aprendido que cuando la consulta médica se transforma en un espacio de conflicto, donde no hay tranquilidad ni respeto, la relación médico paciente se ve afectada, y lo más sano para ambas partes es cerrar ese encuentro. Presionar para continuar en medio de una situación tensa, puede generar, incluso, más daño que ayuda. Por eso, en ese momento, tomé la decisión de finalizar la consulta, sabiendo que otro médico, con las mismas capacidades mías, podía atenderlos inmediatamente”.

Y concluyó: “A estas personas, lamento que hayan vivido esta situación con angustia y molestia. Por respeto a mi historia, a las personas que han caminado todos estos años conmigo, necesitaba expresar, con claridad, mi verdad y desde el corazón. Aquí sigo con la vocación intacta, trabajando cada día con la misma vocación ética y el mismo amor que me llevaron a elegir este camino”.