Exclusivo: SEMANA revela el demoledor informe de la Contraloría General que demuestra que las EPS intervenidas por Petro están hoy peor que antes

“Las EPS intervenidas no cumplen con uno o más indicadores de condiciones financieras y de solvencia, lo que evidencia que su situación no ha mejorado luego de su intervención. Esta condición de las EPS intervenidas es preocupante, puesto que estas medidas buscan corregir las fallas financieras y administrativas, situación que hasta el momento en el desarrollo de este informe no se evidencia”, advierte la Contraloría.