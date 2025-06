Freno al ‘shu shu’ de Petro en la Corte: los detalles desconocidos de la arremetida del Gobierno contra Sanitas y la caída de la intervención de la EPS

Y, por otro lado, que este alto tribunal, pese a los enormes miedos existentes, sigue siendo independiente frente a la Casa de Nariño. El fallo no tiene antecedentes. Nunca antes una operación de esa envergadura había tenido que ser devuelta a sus dueños tras un año de una intervención fallida, que ya ha dejado consecuencias nefastas.

“Esto no fue un error, fue una estrategia premeditada, arbitraria, malévola, deliberada y anunciada que el Estado colombiano ejecutó”, dijo el abogado de Sanitas, Juan David Riveros. | Foto: guillermo torres-semana

Aunque no se conoce el estado actual de la compañía, se anticipa que el Gobierno Petro la entregará mucho peor que antes de la intervención, cuando esta ya había advertido que se le agotaba el oxígeno dada la estrategia de asfixia económica del Gobierno con las EPS.

“Nos devolvieron lo que es nuestro, pero no nos devuelven intacta ni la estructura ni el alma de EPS Sanitas… Dejaron que el deterioro progresivo hiciera el trabajo sucio: romper por dentro lo que no pudieron desacreditar desde fuera”, aseguró Riveros este viernes. Las cifras que se conocen no sorprenden. De hecho, responden a la estrategia que el mismo presidente Petro había aceptado en una entrevista cuando apenas comenzaba a enarbolar la bandera de la reforma a la salud.