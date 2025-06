“Una aberración”: Petro estalló contra la EPS Sanitas luego de que se cayó su intervención y alertó sobre la “quiebra del sistema”

Y avanzó en el trino: “Es una gran estafa a la red pública y privada hospitalaria, se hizo en Medimás, Cafesalud, Saludcoop y más de un centenar. El dueño privado de las EPS liquidadas no paga las deudas que deja con su propio patrimonio privado. Si los activos no alcanzan, queda la deuda sin pagar”.

“Si el Congreso no aprueba la reforma a la salud, simplemente el sistema se quiebra. Las aseguradoras financieras o actuales EPS, que no cumplan con las reservas técnicas que exige la ley para esta actividad, deberán liquidarse y sus pacientes quedan en las que sobrevivan. Tal situación solo producirá que el número de EPS disminuya, creando un cartel de la intermediación privada de la salud, todo financiado por el conjunto de los colombianos, que no solo financia la operación, sino, también, el patrimonio particular de los dueños y las grandes rentas que se van del país”, anotó el jefe de Estado en el extenso trino.