Desde hace varios años, el sistema de salud ha presentado graves problemas que se han acrecentado con el paso del tiempo. Se evidencian largas filas en centros médicos, especialmente en los dispensarios de medicamentos, donde la situación es cada vez más grave. Muchos pacientes han declarado que no hay disponibilidad del fármaco del que dependen, ya que en algunos casos la EPS no cancela los valores y los gestores farmacéuticos no pueden adquirirlos.

Por ello, muchos usuarios han tenido que sacar dinero de su propio bolsillo para costear el medicamento que requieren, lo que sin duda los ha golpeado financieramente. Sin embargo, muy pocos conocen una alternativa para recuperar su dinero.

Así puede completar el proceso para obtener un rembolso. Foto: Adobe Stock

Son varios los pacientes que pueden solicitar Formalmente, se trata de un reembolso de los gastos que por ley deben cubrir las EPS. El Ministerio de Salud, en uno de sus conceptos, precisó cuáles son las reglas para el reembolso de gastos médicos.

Tenga en cuenta que este reconocimiento no aplica en todos los casos, sino en situaciones específicas en las que la EPS incumple sus obligaciones.

Estos son los casos en los que se puede solicitar el reembolso:

En el caso en que deba atenderse por urgencias en una IPS que no tiene convenio con su EPS. Esto debido a que la EPS autoriza previamente un servicio o tratamiento específico que termina siendo pagado por el usuario.

También lo puede solicitar si existe una negativa injustificada, imposibilidad o negligencia de la EPS para suministrar medicamentos o servicios incluidos en la atención.

Son estos dos casos en los que el sistema asume que el afiliado no debe costear el servicio y puede reembolsarlo, dado que es su responsabilidad.

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Usted tiene derecho a esta medida en dos casos puntuales. Foto: Guillermo Torres

Los usuarios deberán presentar una demanda jurisdiccional ante la Supersalud. Deben ingresar al sitio web de la Supersalud y dirigirse a la sección ‘Atención y servicios’.

Deben seleccionar la opción ‘Servicios de la Función Jurisdiccional y de Conciliación’. Luego, acceder al apartado ‘Reconocimiento económico de gastos en salud’ y, finalmente, diligenciar la demanda jurisdiccional con los datos personales y la descripción del caso.

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Como último paso, deberá adjuntar los documentos requeridos que respalden su solicitud. Dicho proceso permitirá que la entidad evalúe el caso y determine si es procedente la devolución o no.