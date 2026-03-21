MinSalud prende alarmas por consumo de acetaminofén en niños tras reto de redes sociales: “Consecuencias graves”

El Ministerio de Salud y Protección Social elevó en la mañana de este sábado una nueva alerta tras una situación que se está volviendo recurrente en el país y que ha afectado las condiciones de salud de millones de colombianos. A través de un comunicado informaron sobre los riesgos del uso no controlado de acetaminofén en menores de edad y los efectos que puede tener para su salud mental.

“Este medicamento, utilizado para aliviar el dolor y la fiebre, es seguro cuando se administra bajo supervisión médica y en las dosis recomendadas; sin embargo, su consumo excesivo puede generar consecuencias graves en la salud física y mental“, indica la cartera de Salud.

El acetaminofén sirve para aliviar el dolor. Foto: Getty Images

Aseguraron que la advertencia se da en el marco de un nuevo reto que se ha identificado en redes sociales, denominado como el “reto del acetaminofén”, en el que algunos jóvenes influenciados por redes sociales o conductas de riesgo, consumen grandes cantidades del medicamento para experimentar efectos físicos o emocionales.

Indican que la práctica ha incrementado los casos de sobredosis en menores y representa un riesgo significativo para la salud pública.

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“El uso inapropiado o la sobredosis de acetaminofén puede provocar lesiones hepáticas graves, que pueden derivar en insuficiencia hepática aguda y poner en riesgo la vida. También genera daños renales y trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos y dolor estomacal. Siendo estas alteraciones metabólicas y circulatorias, que pueden generar complicaciones a largo plazo“, indica el MinSalud.

Esto es lo que dijo la cartera. Foto: Getty Images

Además, señala que la evidencia científica sobre los efectos directos o posibles impactos en la salud mental es limitada, el consumo excesivo de este medicamento puede generar consecuencias asociadas a los efectos físicos del medicamento, tales como cambios emocionales, irritabilidad, ansiedad o fluctuaciones del estado de ánimo, somnolencia excesiva, que afecta la concentración y el rendimiento académico, como también malestar emocional general, derivado de las alteraciones en el organismo.

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Finalmente recomendaron solo administrar el medicamento bajo indicación médica y respetando dosis y horarios, evitar la automedicación en niños y adolescentes. Es importante que consulte al médico en caso de que aparezcan signos como náuseas, vómitos, entre otros.