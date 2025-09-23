Suscribirse

OMS desmiente a Trump y niega que el acetaminofén o las vacunas produzcan autismo

El mandatario estadounidense aseguró que existe un vínculo entre las vacunas y el medicamento con el desarrollo del trastorno.

Redacción Mundo
23 de septiembre de 2025, 9:27 p. m.
En Estados Unidos asocian el autismo con el consumo de acetaminofén durante el embarazo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) negó este martes que exista un vínculo comprobado entre el paracetamol y las vacunas con el autismo, refutando comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente estadounidense desaconsejó el lunes a las mujeres embarazadas tomar paracetamol, al que vinculó con un alto riesgo de autismo en los niños, pese a las recomendaciones de los científicos. También desacreditó a las vacunas.

Contexto: Gustavo Petro arremete contra Donald Trump por criticar el acetaminofén: “Irracionalismo”

“Algunos estudios de observación han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y el autismo, pero las pruebas siguen siendo inconsistentes”, declaró el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, al ser preguntado en rueda de prensa sobre las declaraciones del magnate republicano.

“Varios estudios no han establecido ninguna relación de este tipo”, afirmó, y pidió “prudencia antes de concluir que existe una relación causal” entre el paracetamol y el autismo.

Expertos en salud descalificaron los comentarios de Trump sobre el uso de Tylenol en mujeres embarazadas.
El paracetamol o acetaminofén se recomienda a las embarazadas para aliviar el dolor o la fiebre. Otros medicamentos, como la aspirina o el ibuprofeno, están contraindicados, especialmente al final del embarazo.

En su declaración del lunes, Trump también se refirió extensamente a las vacunas, llamando a modificar el calendario de vacunación infantil y asegurando que las personas que no se vacunaban ni tomaban medicamentos no padecían autismo. El portavoz de la OMS refutó las declaraciones de Trump, afirmando: “Las vacunas salvan vidas, lo sabemos. Las vacunas no causan autismo”.

Contexto: Científicos de Barcelona desvelan el mecanismo molecular del autismo: “Abriendo nuevas vías para explorar futuras terapias”

El portavoz de la OMS explicó que “cuando los calendarios de vacunación se retrasan, se alteran o se modifican sin verificar los datos probatorios, el riesgo de infección aumenta considerablemente, no solo para los niños, sino también para toda la comunidad”.

El autismo, un trastorno complejo y de amplio espectro, se ha estudiado durante décadas, pero la administración Trump prometió a principios de este año revelar en tiempo récord las causas de lo que denomina una “epidemia de autismo”.

El presidente Donald Trump junto a su gabinete de salud hicieron un importante anuncio sobre el autismo.
Si bien los casos de autismo han aumentado en las últimas décadas en Estados Unidos, muchos científicos rechazan la existencia de una epidemia, y destacan, por el contrario, las mejoras en el diagnóstico.

Y en cuanto a sus orígenes, los científicos han demostrado que la genética juega un papel importante. También se han señalado ciertos factores ambientales, como la neuroinflamación o el uso de ciertos medicamentos como el antiepiléptico Depakine durante el embarazo.

Contexto: Teleprompter de Trump falla durante intervención: “Quienes se encargan del apuntador electrónico tendrán problemas”

“Cerca de 62 millones de personas viven con un trastorno del espectro autista en todo el mundo, y está claro que, como comunidad internacional, debemos redoblar nuestros esfuerzos para comprender (sus) causas”, indicó el portavoz de la OMS.

*Con información de AFP.

