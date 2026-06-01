La Organización Mundial de la Salud (OMS) investiga casos sospechosos de ébola en Brasil, luego de que el sistema de salud activara protocolos de emergencia ante la aparición de pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad.

Según reportes de medios internacionales, las muestras están siendo analizadas y no se han confirmado contagios.

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Los casos estarían bajo observación mientras avanza la vigilancia epidemiológica internacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) adelanta investigaciones sobre casos sospechosos de ébola en Brasil.

Esto, luego de que autoridades sanitarias activaran protocolos de vigilancia ante la presencia de pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad.

De acuerdo con la información divulgada, los casos bajo estudio habrían sido tratados como sospechosos dentro del sistema de salud brasileño.

La situación llevó a la aplicación inmediata de medidas de aislamiento preventivo y a la realización de pruebas de laboratorio para descartar la infección. Hasta el momento, no se han confirmado casos positivos de ébola en el país.

Las autoridades sanitarias de Brasil mantienen activos sus sistemas de vigilancia epidemiológica frente a enfermedades de alto riesgo.

Especialmente sobre aquellas con potencial de transmisión internacional, como el ébola, debido a su gravedad y alta tasa de letalidad.

El origen de la investigación estaría relacionado con la posibilidad de casos importados desde África, región donde actualmente se mantiene la vigilancia por brotes activos de la enfermedad.

En ese contexto, y según reportes de la propia Organización Mundial de la Salud, el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus se desplazó este fin de semana al este de la República Democrática del Congo.

Con el fin de supervisar personalmente la respuesta al brote de ébola en la región.

Las autoridades sanitarias han alertado además sobre un incremento en los contagios tanto dentro como fuera del área afectada, lo que ha intensificado la supervisión internacional.

Brasil activa protocolos sanitarios por sospecha de ébola mientras la OMS refuerza vigilancia en África Foto: ISTOCK

Contexto del brote en África y vigilancia internacional

La alerta se produce en paralelo a la situación epidemiológica en África, donde la OMS mantiene seguimiento a brotes de ébola en distintas regiones, lo que ha llevado a reforzar la cooperación con autoridades sanitarias locales para contener posibles cadenas de transmisión.

El organismo internacional ha reiterado que la prioridad es la detección temprana, el aislamiento de casos confirmados y el rastreo de contactos, con el objetivo de evitar la expansión del virus a nivel internacional.

El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o superficies contaminadas, lo que obliga a mantener estrictos protocolos de bioseguridad en los sistemas de salud.

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Por ahora, la investigación en Brasil permanece en curso y no hay confirmación oficial de contagios dentro del territorio.

Las autoridades sanitarias continúan con la evaluación clínica y epidemiológica de los casos sospechosos mientras se esperan resultados definitivos de laboratorio.

La OMS y los sistemas de salud involucrados mantienen la vigilancia activa ante cualquier posible riesgo de propagación internacional, aunque insisten en que la detección temprana es clave para evitar brotes fuera de las zonas endémicas.