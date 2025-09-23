Gustavo Petro arremete contra Donald Trump por criticar el acetaminofén: “Irracionalismo”

Una fuerte polémica se desató, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aconsejara a las mujeres embarazadas evitar tomar acetaminofén, al hacer una relación de este consumo con el autismo.

En una declaración, Trump afirmó: “Hace apenas unas décadas, uno de cada 10.000 niños tenía autismo. Ahora, es uno de cada 31. Desde el año 2000, las tasas de autismo han aumentado mucho más del 400 %. En lugar de atacar a quienes hacen preguntas, todos deberíamos estar agradecidos con quienes intentan obtener las respuestas”.

La discusión se elevó, ya que la comunidad médica se declaró en alerta por las críticas de Trump sobre el acetaminofén.

Colin Killick, quien es el director ejecutivo de la Red de Autodefensa del Autismo, le dijo al The Washington Post que las autoridades están “manipulando” los hechos para sugerir una relación entre el Tylenol y el autismo, sin realizar un análisis científico responsable.

Sumado, el presidente del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, Steven Fleischman alertó que lo dicho por Trump “no está respaldado por toda la evidencia científica” y que simplifica excesivamente las complejas causas de los trastornos neurológicos infantiles.

A su turno, la Red de Autodefensa del Autismo dejó ver su contundente posición frente al discurso del presidente:

“Hoy, el presidente ofreció una conferencia de prensa con Robert F. Kennedy Jr. y otros miembros del equipo directivo del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Durante la conferencia, los oradores compartieron información dañina y falsa sobre el autismo, el acetaminofén y las vacunas (…)”.

En esa controversia se metió ahora el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se pronunció por su cuenta personal de X.

Gustavo Petro arremete contra Donald Trump por criticar el acetaminofén. | Foto: Joel González - Presidencia de la República

“Decía el filósofo Gyorgy Lukács: antes del fascismo en el poder, hay un ascenso del irracionalismo en la sociedad”, escribió.

Luego, explicó: “El irracionalismo consiste en negar la ciencia, en pensar que no podemos pensar la realidad. Se niega la vacuna, se niega la crisis climática, se niega la humanidad”.