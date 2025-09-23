Suscribirse

Política

Gustavo Petro arremete contra Donald Trump por criticar el acetaminofén: “Irracionalismo”

El jefe de Estado colombiano publicó un fuerte trino en el cual cuestiona la postura del presidente de EE. UU.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 5:52 p. m.
Donald Trump Gustavo Petro
Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: Presidente / AP

Una fuerte polémica se desató, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aconsejara a las mujeres embarazadas evitar tomar acetaminofén, al hacer una relación de este consumo con el autismo.

En una declaración, Trump afirmó: “Hace apenas unas décadas, uno de cada 10.000 niños tenía autismo. Ahora, es uno de cada 31. Desde el año 2000, las tasas de autismo han aumentado mucho más del 400 %. En lugar de atacar a quienes hacen preguntas, todos deberíamos estar agradecidos con quienes intentan obtener las respuestas”.

Contexto: Trump aconseja a las embarazadas evitar tomar acetaminofén: esta fue la razón

La discusión se elevó, ya que la comunidad médica se declaró en alerta por las críticas de Trump sobre el acetaminofén.

Colin Killick, quien es el director ejecutivo de la Red de Autodefensa del Autismo, le dijo al The Washington Post que las autoridades están “manipulando” los hechos para sugerir una relación entre el Tylenol y el autismo, sin realizar un análisis científico responsable.

Sumado, el presidente del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, Steven Fleischman alertó que lo dicho por Trump “no está respaldado por toda la evidencia científica” y que simplifica excesivamente las complejas causas de los trastornos neurológicos infantiles.

A su turno, la Red de Autodefensa del Autismo dejó ver su contundente posición frente al discurso del presidente:

“Hoy, el presidente ofreció una conferencia de prensa con Robert F. Kennedy Jr. y otros miembros del equipo directivo del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Durante la conferencia, los oradores compartieron información dañina y falsa sobre el autismo, el acetaminofén y las vacunas (…)”.

En esa controversia se metió ahora el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se pronunció por su cuenta personal de X.

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de septiembre de 2025 en La Dorada (Caldas)
Gustavo Petro arremete contra Donald Trump por criticar el acetaminofén. | Foto: Joel González - Presidencia de la República

“Decía el filósofo Gyorgy Lukács: antes del fascismo en el poder, hay un ascenso del irracionalismo en la sociedad”, escribió.

Luego, explicó: “El irracionalismo consiste en negar la ciencia, en pensar que no podemos pensar la realidad. Se niega la vacuna, se niega la crisis climática, se niega la humanidad”.

Contexto: Le dicen a Petro lo que pasaría si se “atrinchera” en la Presidencia y no entrega el poder en 2026: “No creo que sea tan cretino”

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Yo no los extradito”: Gustavo Petro tras nombrar a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz

2. Compruebe si la suerte está de su lado: estos son los resultados de El Paisita de hoy 23 de septiembre

3. Destapan inesperada versión sobre Piqué y Shakira; exponen jugada que hizo para engañarla con Clara Chía: “No existió nunca”

4. La condición que puso Macron para que Trump se pueda ganar el premio Nobel de Paz

5. Jimmy Kimmel regresa, pero no todos podrán disfrutar de su programa: estos son los lugares en donde no se emitirá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroDonald TrumpAcetaminofén

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.