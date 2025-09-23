Le dicen a Petro lo que pasaría si se “atrinchera” en la Presidencia y no entrega el poder en 2026: “No creo que sea tan cretino”

El presidente Gustavo Petro revivió el fantasma de la reelección después de que en los últimos días hablara nuevamente de la necesidad, según él, de una Asamblea Nacional Constituyente.

Esta idea, que el jefe de Estado ha transmitido en varias oportunidades, desató muchas especulaciones y advertencias frente a lo que serán los próximos comicios en el 2026, elecciones en las cuales se elegirá a su reemplazo.

Jorge Enrique Robledo habló en El Debate de SEMANA sobre este tema y se refirió a la posibilidad de que Petro decida no salir del poder y quedarse en la Casa de Nariño. De hecho, el exsenador dijo lo que le podría pasar en caso de que esto sucediera.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Robledo recordó que la Constitución Política no permite la reelección, por lo que cuestionó que algunas voces políticas y sociales planteen la posibilidad de que el líder natural del Pacto Histórico siga en el cargo después del 2026.

“Hay un payaso ahí que es muy importante en el petrismo que todo el día habla de la reelección y Petro no lo desautoriza. En la Constitución hay un artículo que es preciso y que dice que en Colombia no hay reelección”, comentó.

Por lo mismo, el excongresista mencionó que para que esto fuera así, el jefe de Estado tendría que modificar la Carta Magna y, de acuerdo con él, a día de hoy no cuenta con los votos suficientes para hacer estos cambios.

Por ello, destacó que cada vez que se habla de la posible reelección del presidente, en verdad se está “engañando” a la ciudadanía, ya que por el momento esa posibilidad está totalmente descartada.

“Me indigna que Petro no desautorice a Alfredo Saade cuando cada vez que sale a dar la cara habla de reelección. Esa es una forma de engañar principalmente a los petristas”, expresó.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: PRESIDENCIA

En ese sentido, aseguró que están “equivocados” los sectores de la oposición que también hablan de la posibilidad de que el máximo mandatario se quede en la Casa de Nariño. De hecho, fue más allá y advirtió lo que pasaría en caso de que Petro no quisiera salir del poder.

“Si el día de entregar el poder llega el nuevo presidente a posesionarse y Petro se atrinchera en la Casa de Nariño y no entrega la Presidencia, pues tendrá que entrar la fuerza pública, sacarlo de allí y seguramente meterlo a la cárcel”, dijo.

Ante este posible panorama de lo que pasaría, Robledo fue claro: “No creo que Petro sea tan cretino de meterse en un enredo como esos”.

“Entonces ahí hay una dosis de fraude calculado entre la cúpula petrista para engañar principalmente a sus seguidores. Y se equivocan los contradictores cuando le dan una posibilidad que no tiene”, añadió.