Suscribirse

El Debate

Le dicen a Petro lo que pasaría si se “atrinchera” en la Presidencia y no entrega el poder en 2026: “No creo que sea tan cretino”

Cada vez falta menos para las elecciones del próximo año, pero algunos sectores siguen advirtiendo la posibilidad de que el mandatario no entregue el poder.

Redacción Debate
23 de septiembre de 2025, 4:56 p. m.
.
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro revivió el fantasma de la reelección después de que en los últimos días hablara nuevamente de la necesidad, según él, de una Asamblea Nacional Constituyente.

Nueva declaración DE PETRO revive debate en Colombia. Vea aquí lo que pasó | El Debate

Esta idea, que el jefe de Estado ha transmitido en varias oportunidades, desató muchas especulaciones y advertencias frente a lo que serán los próximos comicios en el 2026, elecciones en las cuales se elegirá a su reemplazo.

Jorge Enrique Robledo habló en El Debate de SEMANA sobre este tema y se refirió a la posibilidad de que Petro decida no salir del poder y quedarse en la Casa de Nariño. De hecho, el exsenador dijo lo que le podría pasar en caso de que esto sucediera.

Alocución Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Robledo recordó que la Constitución Política no permite la reelección, por lo que cuestionó que algunas voces políticas y sociales planteen la posibilidad de que el líder natural del Pacto Histórico siga en el cargo después del 2026.

“Hay un payaso ahí que es muy importante en el petrismo que todo el día habla de la reelección y Petro no lo desautoriza. En la Constitución hay un artículo que es preciso y que dice que en Colombia no hay reelección”, comentó.

Contexto: Advierten grave situación para 2026 y que afectaría a miles de colombianos: “Le va a reventar en las narices a Petro”

Por lo mismo, el excongresista mencionó que para que esto fuera así, el jefe de Estado tendría que modificar la Carta Magna y, de acuerdo con él, a día de hoy no cuenta con los votos suficientes para hacer estos cambios.

&quot;No creo que sea tan cretino&quot;: Robledo CRITICA A PETRO. ¿Se quedará en el poder? | El Debate

Por ello, destacó que cada vez que se habla de la posible reelección del presidente, en verdad se está “engañando” a la ciudadanía, ya que por el momento esa posibilidad está totalmente descartada.

“Me indigna que Petro no desautorice a Alfredo Saade cuando cada vez que sale a dar la cara habla de reelección. Esa es una forma de engañar principalmente a los petristas”, expresó.

Gustavo Petro, con más líos en la Comisión de Investigación.
Presidente Gustavo Petro. | Foto: PRESIDENCIA

En ese sentido, aseguró que están “equivocados” los sectores de la oposición que también hablan de la posibilidad de que el máximo mandatario se quede en la Casa de Nariño. De hecho, fue más allá y advirtió lo que pasaría en caso de que Petro no quisiera salir del poder.

Contexto: Jorge Robledo a Gustavo Petro por la Salud: “Menos soberbia, menos falacias, menos retórica y algunas decisiones acertadas”

“Si el día de entregar el poder llega el nuevo presidente a posesionarse y Petro se atrinchera en la Casa de Nariño y no entrega la Presidencia, pues tendrá que entrar la fuerza pública, sacarlo de allí y seguramente meterlo a la cárcel”, dijo.

&quot;A Gustavo Petro le fascina EL PODER, por supuesto&quot;: Viviane Morales | El Debate

Ante este posible panorama de lo que pasaría, Robledo fue claro: “No creo que Petro sea tan cretino de meterse en un enredo como esos”.

“Entonces ahí hay una dosis de fraude calculado entre la cúpula petrista para engañar principalmente a sus seguidores. Y se equivocan los contradictores cuando le dan una posibilidad que no tiene”, añadió.

&quot;Lo más desvergonzado QUE HAYA VISTO&quot;: Jorge Robledo avisa por actuar de Petro | El Debate

Finalmente, el exsenador apuntó que cada vez que este tema se pone sobre la mesa, se “aumenta la capacidad de engaño” de los jefes petristas sobre quienes serían sus propios electores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Yo no los extradito”: Gustavo Petro tras nombrar a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz

2. Compruebe si la suerte está de su lado: estos son los resultados de El Paisita de hoy 23 de septiembre

3. Destapan inesperada versión sobre Piqué y Shakira; exponen jugada que hizo para engañarla con Clara Chía: “No existió nunca”

4. La condición que puso Macron para que Trump se pueda ganar el premio Nobel de Paz

5. Jimmy Kimmel regresa, pero no todos podrán disfrutar de su programa: estos son los lugares en donde no se emitirá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroJorge Enrique RobledoPresidencia de la República

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.