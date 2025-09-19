Advierten grave situación para 2026 y que afectaría a miles de colombianos: “Le va a reventar en las narices a Petro”

El presidente Gustavo Petro volvió a estar en el ojo de la polémica después de que se refiriera, de nuevo, a la necesidad de convocar a una asamblea nacional constituyente.

Las palabras del mandatario desataron una ola de reacciones y volvió a aparecer el fantasma de una posible reelección, mientras que cada vez falta menos para que se lleven a cabo las elecciones en las que se elegirá su reemplazo.

Jorge Enrique Robledo habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y advirtió que, mientras que el jefe de Estado se dedica a esto, cada vez falta menos para que un nuevo problema golpee a Colombia y afecte a miles de colombianos.

El presidente Gustavo Petro. | Foto: Colprensa

“Eso de que caiga sobre sectores que sabemos que son los que más sufren por las malas condiciones sociales, como los campesinos, no me sorprende”, señaló.

Robledo aseguró que para el máximo mandatario es más fácil “engañar” a esta población. De hecho, sostuvo que el Gobierno está fracasando en su política agropecuaria. “Petro no les cumplió a los campesinos pobres de Colombia”, dijo.

Renglón seguido, el excongresista habló sobre una situación “gravísima” que vendría el próximo año y que afectaría a miles de campesinos en todo el país. “El presidente se anda haciendo el loco y el pendejo con este tema”, comentó.

“A partir del año entrante y debido al TLC con Estados Unidos, empieza la ruina de 300 mil pequeños ganaderos, 300 mil familias que van a ser arruinadas por las importaciones de leches y de lácteos. Eso le va a reventar en las narices a Petro”, agregó.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Robledo fue más allá y afirmó que en todo esto hay una agravante: en su momento, cuando quería llegar a la Casa de Nariño, Petro se comprometió a renegociar el TLC con la nación norteamericana, algo que hasta el momento no ha hecho.

“Traicionó a los productores agropecuarios de Colombia y a los campesinos de la leche, que están haciendo fila para quebrarse a partir del primero de enero del año entrante”, complementó.

Por lo mismo, el exsenador reiteró que no le sorprende que el jefe de Estado sepa que la ‘bomba’ va a estallar en 2026 y, por lo mismo, se está poniendo nuevamente del lado del campesinado y los llame para que lo apoyen.

Además, a todo esto se suma, según Robledo, que la reforma agraria está muy lejos de llegar a lo que él prometió, por lo que la situación sería muy compleja para el máximo mandatario.

“Viene una crisis de proporciones grandísimas, que después conducirá a la quiebra de la producción de arroz, después a la de carne y pollo, hasta llegar a la palma aceitera, y hasta a la panela”, apuntó.