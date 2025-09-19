Suscribirse

El Debate

Advierten grave situación para 2026 y que afectaría a miles de colombianos: “Le va a reventar en las narices a Petro”

Una nueva alerta les hicieron a los colombianos por una situación que estaría ignorando el Gobierno.

Redacción Debate
19 de septiembre de 2025, 5:48 p. m.
El presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

El presidente Gustavo Petro volvió a estar en el ojo de la polémica después de que se refiriera, de nuevo, a la necesidad de convocar a una asamblea nacional constituyente.

Nueva declaración DE PETRO revive debate en Colombia. Vea aquí lo que pasó | El Debate

Las palabras del mandatario desataron una ola de reacciones y volvió a aparecer el fantasma de una posible reelección, mientras que cada vez falta menos para que se lleven a cabo las elecciones en las que se elegirá su reemplazo.

Jorge Enrique Robledo habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y advirtió que, mientras que el jefe de Estado se dedica a esto, cada vez falta menos para que un nuevo problema golpee a Colombia y afecte a miles de colombianos.

El presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Colprensa

“Eso de que caiga sobre sectores que sabemos que son los que más sufren por las malas condiciones sociales, como los campesinos, no me sorprende”, señaló.

Contexto: “Politiquería barata a la que nos tiene acostumbrados”: le responden en vivo a Petro tras volver a referirse a una constituyente

Robledo aseguró que para el máximo mandatario es más fácil “engañar” a esta población. De hecho, sostuvo que el Gobierno está fracasando en su política agropecuaria. “Petro no les cumplió a los campesinos pobres de Colombia”, dijo.

&quot;Lo más desvergonzado QUE HAYA VISTO&quot;: Jorge Robledo avisa por actuar de Petro | El Debate

Renglón seguido, el excongresista habló sobre una situación “gravísima” que vendría el próximo año y que afectaría a miles de campesinos en todo el país. “El presidente se anda haciendo el loco y el pendejo con este tema”, comentó.

“A partir del año entrante y debido al TLC con Estados Unidos, empieza la ruina de 300 mil pequeños ganaderos, 300 mil familias que van a ser arruinadas por las importaciones de leches y de lácteos. Eso le va a reventar en las narices a Petro”, agregó.

Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Robledo fue más allá y afirmó que en todo esto hay una agravante: en su momento, cuando quería llegar a la Casa de Nariño, Petro se comprometió a renegociar el TLC con la nación norteamericana, algo que hasta el momento no ha hecho.

Contexto: Jorge Robledo a Gustavo Petro por la Salud: “Menos soberbia, menos falacias, menos retórica y algunas decisiones acertadas”

“Traicionó a los productores agropecuarios de Colombia y a los campesinos de la leche, que están haciendo fila para quebrarse a partir del primero de enero del año entrante”, complementó.

Por lo mismo, el exsenador reiteró que no le sorprende que el jefe de Estado sepa que la ‘bomba’ va a estallar en 2026 y, por lo mismo, se está poniendo nuevamente del lado del campesinado y los llame para que lo apoyen.

&quot;A Gustavo Petro le fascina EL PODER, por supuesto&quot;: Viviane Morales | El Debate

Además, a todo esto se suma, según Robledo, que la reforma agraria está muy lejos de llegar a lo que él prometió, por lo que la situación sería muy compleja para el máximo mandatario.

Viene una crisis de proporciones grandísimas, que después conducirá a la quiebra de la producción de arroz, después a la de carne y pollo, hasta llegar a la palma aceitera, y hasta a la panela”, apuntó.

&quot;No creo que sea tan cretino&quot;: Robledo CRITICA A PETRO. ¿Se quedará en el poder? | El Debate

El excongresista concluyó su intervención de la siguiente manera: “Todo esto son cosas que están acechando en el gobierno de Gustavo Petro”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan más detalles de la investigación del crimen del empresario Jorge Uribe: hay un segundo capturado

2. El mensaje del ministro Benedetti a la ‘Asociación de Brayans de Colombia’: “Te puedes llamar como tú quieras”

3. Donald Trump da tajante respuesta sobre si Estados Unidos busca un “cambio de régimen” en Venezuela

4. Turistas nacidos en EE. UU. están negando su origen ante la mala percepción de su país. Así usan esta nacionalidad como propia

5. Trump podría recibir autorización para atacar a cualquier grupo narcoterrorista, como los ligados a Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Elecciones 2026Gustavo PetroJorge Enrique Robledo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.