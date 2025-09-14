Suscribirse

Confidenciales

Jorge Robledo a Gustavo Petro por la Salud: “Menos soberbia, menos falacias, menos retórica y algunas decisiones acertadas”

El excongresista respondió a las declaraciones del jefe de Estado sobre el fraude en el sistema de salud de Colombia.

Redacción Semana
14 de septiembre de 2025, 6:44 p. m.
El exsenador Jorge Enrique Robledo respondió al presidente Gustavo Petro sobre el tema del agua en Bogotá.
El exsenador Jorge Enrique Robledo respondió al presidente Gustavo Petro sobre el tema de la salud. | Foto: Semana/Presidencia

El precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo le respondió al presidente Gustavo Petro, luego de la intervención del pasado viernes en la que denunció el fraude en la Nueva EPS y se refirió al sistema de salud.

El excongresista aclaró que “Gustavo Petro no creó los problemas del sistema de salud ni las graves fallas de las EPS en Colombia”, pero sí hizo un llamado al mandatario colombiano para que asuma sus responsabilidades.

Contexto: Jorge Enrique Robledo enciende las alarmas por supuesto plan del Gobierno Petro: “Reforma tributaria sin pasar por el Congreso”

“Es verdad que ni Petro ni nadie puede ocultar con frases altisonantes que este gobierno ya lleva ¡tres años en el poder! —¡36 largos meses!— sin que haya tomado ningún correctivo de fondo a lo que encontró, mientras el desgreño, la corrupción y clientelismo se han ampliado y se enseñorean en el país, además de haberse cometido errores tan garrafales como el ocurrido con el sistema de salud del magisterio y de sus familias", señaló Robledo.

El exsenador, quien hoy aspira a la Presidencia de la República, fue contundente con el presidente Petro. “Por respeto a la verdad y a los colombianos, entonces, que Petro le baje la soberbia y la demagogia a sus opiniones sobre los problemas de la salud, porque ya son demasiadas las fallas de las que son responsables Petro y sus subalternos”.

Y cerró su mensaje con una pregunta: “Exceptuando a Petro, ¿alguien se atreve a negarlo? Menos soberbia, menos falacias, menos retórica y algunas decisiones acertadas, presidente Gustavo Petro”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Capturan al lugarteniente del mayor narco de Ecuador extraditado a EE. UU.: “le hará compañía a Fito muy pronto”

2. Jorge Robledo a Gustavo Petro por la Salud: “Menos soberbia, menos falacias, menos retórica y algunas decisiones acertadas”

3. Visita de Marco Rubio a Israel tras ataque en Catar: EE. UU. reafirma su alianza en plena tensión internacional

4. Es oficial: la Vuelta a España tomó decisión con Jonas Vingegaard tras suspender la última etapa y cancelar la premiación

5. El momento exacto en el que manifestantes se van contra los ciclistas en la última etapa de la Vuelta a España: “Es lamentable”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jorge Enrique RobledoGustavo PetroSalud en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.