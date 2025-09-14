Jorge Robledo a Gustavo Petro por la Salud: “Menos soberbia, menos falacias, menos retórica y algunas decisiones acertadas”

El precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo le respondió al presidente Gustavo Petro, luego de la intervención del pasado viernes en la que denunció el fraude en la Nueva EPS y se refirió al sistema de salud.

El excongresista aclaró que “Gustavo Petro no creó los problemas del sistema de salud ni las graves fallas de las EPS en Colombia”, pero sí hizo un llamado al mandatario colombiano para que asuma sus responsabilidades.

“Es verdad que ni Petro ni nadie puede ocultar con frases altisonantes que este gobierno ya lleva ¡tres años en el poder! —¡36 largos meses!— sin que haya tomado ningún correctivo de fondo a lo que encontró, mientras el desgreño, la corrupción y clientelismo se han ampliado y se enseñorean en el país, además de haberse cometido errores tan garrafales como el ocurrido con el sistema de salud del magisterio y de sus familias", señaló Robledo.

El exsenador, quien hoy aspira a la Presidencia de la República, fue contundente con el presidente Petro. “Por respeto a la verdad y a los colombianos, entonces, que Petro le baje la soberbia y la demagogia a sus opiniones sobre los problemas de la salud, porque ya son demasiadas las fallas de las que son responsables Petro y sus subalternos”.

Y cerró su mensaje con una pregunta: “Exceptuando a Petro, ¿alguien se atreve a negarlo? Menos soberbia, menos falacias, menos retórica y algunas decisiones acertadas, presidente Gustavo Petro”.