Jorge Enrique Robledo enciende las alarmas por supuesto plan del Gobierno Petro: “Reforma tributaria sin pasar por el Congreso”

SEMANA: ¿Cómo explicarles hoy a los colombianos lo que está pasando en Ecopetrol?

Jorge Robledo: Lo que está pasando en Ecopetrol es que el director de la Dian, el señor Luis Llinás, acaba de tomar una decisión contra Ecopetrol para cobrarle 9,4 billones de pesos por supuestos impuestos a la gasolina que debió haber pagado en años pasados. Está alegando que tenía que pagar un IVA a las importaciones, pero hay muchas opiniones en contra de eso.

Si ese mismo criterio se le aplica al ACPM, podemos hablar que esos 9,4 billones de pesos se pueden ir hasta 21 billones de pesos. Cosa que causa un impacto gravísimo a la petrolera.

SEMANA: ¿Ecopetrol está en riesgo en este momento?

J.R.: Sí, de entrada, sí. Estamos hablando de montos que, inclusive, superan lo que llaman los especialistas “la caja de Ecopetrol”, que es lo que Ecopetrol tiene que gastar todo el año para operar. Si Ecopetrol no tiene recursos con qué operar, imagínese el problema que tiene que ver con la exploración de petróleo, que tiene que ver con la explotación de los pozos, tantos gastos que tiene una empresa como estas al año. Sin duda, esto es un asunto que es una amenaza grande a Ecopetrol.

Dian cobrándole IVA del 19 % a Ecopetrol enciende polémica. Jorge Enrique Robledo analiza el panorama en SEMANA. | Foto: Fotomontaje con fotos de Archivo Semana

SEMANA: Si la Dian dice que los impuestos no se pagaron por años, ¿a qué se debe ese presunto incumplimiento?

J.R.: Hay una discusión de interpretaciones. Tiene que ver con un IVA que le quieren poner a las importaciones y hay quienes dicen que eso no es legal hacerlo.

Aquí tenemos una Dian que anda desesperada por la presión de Petro viendo a ver cómo recauda más impuestos. Parece que le resultó muy cómodo clavarse hasta el alma, como se dice coloquialmente, a Ecopetrol para resolver el problema grave que tiene el Gobierno nacional, porque Petro está gastando demasiada plata. El recaudo de impuestos ha disminuido y los gastos del Estado, por una u otra razón, han aumentado. Todo indica que esto es una decisión tomada equívocamente para darle la plata al Gobierno nacional.

SEMANA: ¿Ecopetrol sería el salvavidas del Gobierno Petro?

J.R.: Sería una cosa parecida a eso.

Eso tiene una relación que uno no puede dejar de hacer. Es difícil encontrar a un colombiano que odie más a la economía petrolera, el gas e, incluso, el carbón que Gustavo Petro. La animadversión de Petro hacia Ecopetrol es toda. Si uno le hace seguimiento, como yo le hecho a sus discursos desde hace años y en especial desde que ganó la Presidencia, él todo el tiempo está diciendo que hay que acabar con la economía petrolera y que hay que acabar con Ecopetrol. Hace unos años decía que para reemplazar esa economía por aguacate, hasta esa idiotez fue capaz de decir. Ahora anda diciendo que reemplazar con turismo. Cualquier persona sensata, que es lo que pasa en todos los países petroleros del mundo donde nadie dice lo que señala Petro, pues si usted quiere tener turismo o aguacates los puede tener al mismo tiempo con petróleo, no hay por qué poner a pelear los aguacates y los turistas con el petróleo.

Críticas de Jorge Enrique Robledo sobre el presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia/Semana

SEMANA: ¿Cree que Ricardo Roa ha sido sensato en Ecopetrol?

J.R.: No, yo creo que él ha hecho una muy mala administración. Nunca lo debieron haber nombrado. Cuántos escándalos lleva, inclusive por problemas de corrupción. Esa ha sido una decisión, a mi juicio, sin duda, equivocada.

Esta medida la está tomando el Gobierno en el momento en que el precio del dólar ha caído 20 %. Ecopetrol, sin necesidad de esta medida de la Dian, ya está muy afectada en sus finanzas. La deuda de Ecopetrol asciende a 114 billones de pesos y con el barril cayendo 20 dólares. Estamos hablando de problemas muy graves.

Además, Ecopetrol le transfiere mucha plata al Estado colombiano sin necesidad de esta otra plata que quieren sacarle. Por ejemplo, en el 2024 le transfirió al Estado 40,3 billones de pesos.

SEMANA: ¿Es posible que también se le cobre a Ecopetrol impuestos por el ACPM?

J.R.: Si esto se queda en firme, esa misma medida seguramente se va a aplicar al ACPM. Entonces nos vamos a un desplome de Ecopetrol de más de 20 billones de pesos. Estamos hablando de cosas demasiado graves.

Esto tiene otra cosa que hay que mencionar. Esto en el fondo es una reforma tributaria sin pasar por el Congreso. Es una cosa que Petro ha intentado mucho tiempo. Recordemos que si hay una cosa regresiva, retardataria y autoritaria son las reformas tributarias que no pasan por el Congreso. Hay un principio viejísimo de siglos que dice que no debe haber impuestos sin representación. El Ejecutivo se representa así mismo, pero el Congreso representa a muchos colombianos que no votaron por Petro.

Para Jorge Enrique Robledo, el Gobierno Petro pretendería imponer una reforma tributaria sin pasar por el Congreso. | Foto: Presidencia

SEMANA: Una reforma tributaria sin pasar por el Congreso...

J.R.: Es gravísimo. De lo más antidemocrático que puede haber.

En eso Petro plantea las cosas muy mal. Él reclama para sí el derecho a hacer lo que se le da la gana, porque es el presidente. La democracia existe sin salvación que haya tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Lo que pasa es que estas cosas, Petro no es que no las entienda, se hace el loco, porque él tiene un alma profundamente autoritaria, abusiva, arbitraria e intenta imponerse a la brava cuando no tiene los recursos legales suficientes para actuar.

SEMANA: ¿Quién cree que tomó la decisión en la Dian para reclamarle este dinero a Ecopetrol?