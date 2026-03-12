Política

Jorge Enrique Robledo se sincera sobre las elecciones: “Hay candidaturas presidenciales que son unas avivatadas”

El excongresista está convencido de que algunos candidatos a la Presidencia solo están interesados en negociar después de la primera vuelta.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 11:46 a. m.
Jorge Enrique Robledo asegura que algunas de las candidaturas a la Presidencia son “vivezas” para negociar después de la primera vuelta.
Jorge Enrique Robledo asegura que algunas de las candidaturas a la Presidencia son “vivezas” para negociar después de la primera vuelta. Foto: Alejandro Acosta

Jorge Enrique Robledo se sinceró sobre su lectura de las elecciones de este 2026, en las que fracasó en su intento de regresar al Congreso de la República y ahora acompaña a Sergio Fajardo en su cuarto intento de llegar a la Casa de Nariño.

El país tiene alrededor de 15 candidaturas a la Presidencia, una cifra que sigue decantándose contra reloj cuando faltan pocas horas para que cierre el plazo de los actores políticos para oficializar sus aspiraciones ante la Registraduría Nacional.

YouTube video Hb8gm_SrO8I thumbnail

Robledo asegura que ese número de aspiraciones es la evidencia de la crisis política en la que está sumergido el país, especialmente entre los partidos tradicionales. Muchas de las candidaturas que hoy están sobre el tarjetón son auspiciadas por grupos significativos de ciudadanos y no por partidos.

“La cantidad de candidaturas es una expresión de la crisis nacional. Cuando las cosas no van bien, empiezan a desaparecer las paternidades y es natural que la política se divida. Lo cierto es que Colombia viene en una crisis muy grave desde hace mucho rato, principalmente del conservatismo, los liberales y sus herencias”, expresó.

Paloma Valencia confirma a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial: la Gran Consulta va unida a primera vuelta

El excongresista afirmó que “eso genera confusión y muchas avivatadas. Hay candidaturas a la Presidencia que realmente no son candidaturas, sino vivezas para sacarse unos votos y después ver a quién se los venden, cómo los negocian. Eso no es positivo, pero es el reflejo de la crisis del país”.

El político del partido Dignidad y Compromiso también cuestionó que “muchos que no son nada distintos a lo que han sido siempre se presentan ahora como los distintos. Hay quienes se presentan como el cambio cuando siempre han sido Gobierno”.

Robledo acompaña, una vez más, la aspiración presidencial de Sergio Fajardo, quien anunció a la exsecretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, como su fórmula vicepresidencial.

El excongresista no alcanzó una curul en el Senado en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, en las que su partido se presentó en una coalición también integrada por el Mira y el Nuevo Liberalismo.