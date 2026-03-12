La Registraduría entregó el balance de las elecciones legislativas del 8 de marzo. La participación en los comicios al Congreso aumentó en relación con la elección del 2022, cuando para entonces salieron a votar el 47 % de los colombianos habilitados para sufragar. Ahora, cuatro años después, ese número se ubicó en el 50 %.

“En estas elecciones de Congreso, la participación aumentó más de tres puntos frente a las elecciones de hace cuatro años, esa es una cifra muy alta, hacía muchos años no superábamos la media del 50 % en la participación de Congreso. Esos tres puntos son un logro muy importante de todo el Estado colombiano al hacer que la ciudadanía se haya animado a participar”, comentó el registrador nacional, Hernán Penagos.

Entre tanto, la cantidad de votos nulos marcados decreció en 150 mil cuando se comparan los de este 2026 con los que se registraron en la elección del 2022. Para esta contienda la Registraduría ajustó el diseño del tarjetón, buscando que el documento electoral fuera más entendible para los votantes.

Los colombianos que acudieron a las urnas tuvieron la oportunidad de solicitarle a los jurados de votación el tarjetón de las consultas presidenciales, un mecanismo que también superó la participación de otros comicios nacionales.

“Las elecciones de Congreso y Presidencia no son el fin del país, son al contrario una forma de demostrar cómo entre todos entendemos las libertades. La democracia no es el gobierno de las mayorías, no es uno contra otro, la democracia es la igualdad y la libertad para toda la ciudadanía; pero estamos viendo que los niveles a los que escala el ejercicio de la política partidista se lleva inclusive por delante a los seres humanos y prácticamente a las instituciones. No es justo que las instituciones en Colombia terminen degradadas y golpeadas por un proceso electoral”, enfatizó Penagos.

Las autoridades electorales desplegaron a 3.300 comisiones escrutadoras en todo el país para confirmar los resultados de la elección a Congreso.